Wrc, Fourmaux (Hyundai) in testa al Rally del Cile grazie alla foratura di Rovanperä (Toyota) e ai problemi al motore della i20 N di Tänak

CONCEPCIÓN – Due francesi e due Hyundai i20 N sul podio virtuale dell'undicesima tappa del World Rally Champioship 2025 (Wrc). Dopo le prime sei delle 16 cronometrate del Rally del Cile al comando c'è Adrien Fourmaux con la compatta coreana: il transalpino ha appena un secondo di margine sul campione del mondo in carica, il compagno di squadra Thierry Neuville. Fourmaux è subentrato in testa all'altro alfiere della scuderia Hyundai, Ott Tänak, costretto a fermarsi per un problema al motore nell'ultima frazione della giornata inaugurale.

In terza posizione c'è il quasi “eterno” Sèbastien Ogier, il migliore del Toyota Gazoo Racing Team: l'otto volte iridato francese occupa il terzo gradino del podio a 2,3'' dalla vetta e insidia anche la testa della classifica individuale assoluta, perché Elfyn Evans (pure lui al volante di una Gr Yaris) è quinto, seppur attardato di una dozzina di secondi da Ogier. Tra i due c'è un altro bolide giapponese, quello pilotato da Sami Pajari, che rende al francese poco meno di 9''.

Alle spalle del britannico c'è Takamoto Katsuta (Gr Yaris), che viaggia però a già 41'' da Fourmaux. Quindi Grégoire Munster con la prima delle tre Ford Puma: è settimo a quasi 50'' dal primo. Kalle Rovanperä, che con la quinta Toyota della classe regina era stato anche al comando della corsa fino a quando non ha bucato una gomma è ottavo, ha un minuto e cinque secondi da recuperare a Fourmaux e precede Oliver Solberg, nettamente il più veloce del Wrc2 con la Gr Yaris Rally2 (2.27.4 di ritardo dal battistrada).

Completa la Top 10 Josh McErlean con la seconda macchina dell'Ovale Blu, decimo a 2:35.7, seguito in dodicesima posizione da Alberto Heller, il pilota di casa con la terza Puma della classe regina, appena 7'' più indietro. Tänak, che dovrebbe rientrare sabato, è 27/o, mentre il solo italiano al via, Matteo Fontana con la Fiesta Rally3 navigato da Alessandro Arnaboldi, è 21/o a oltre 8 minuti e 14 secondi dal primo, è al comando della gara della propria categoria. Sabato si continua con altri 6 stage per un totale di quasi 140 chilometri contro il tempo: si comincia alle 14.07 italiane e, almeno i primi, finiscono attorno alle 23.