Wrc, nel weekend l'Acropolis Rally: Hyundai prova a interrompere la serie positiva di Toyota, sette successi iridati di fila

LAMIA – Da quando, nel 2021, è rientrato nel calendario del World Rally Championship (Wrc), l'Acropolis Rally greco ha avuto solo due vincitori: Kalle Rovanperä con la Toyota Yaris (in versione termica e anche Gr ibrida) e Thierry Neuville con la Hyundai i 20 N. Tra giovedì sera (la prova spettacolo di 1.500 metri scatta alle 17.05 italiane) e domenica si corre la 69/a edizione della gara ellenica, il cui quartier generale è a Lamia, due ore e mezzo di macchina a nord ovest dalla capitale Atene. Sia il finnico sia il belga sono al via anche nel 2025, entrambi con i galloni di campioni del mondo: Neuville è quello in carica.

L'Acropolis Rally è la settima prova del Wrc: le prime sei le ha sempre vinte Toyota (sette successi consecutivi se si conta anche l'ultima gara del 2024), indipendentemente dalla superficie, che anche in Grecia sarà lo sterrato. Sébastien Ogier si è imposto tre volte quest'anno e in quattro uscite ha un secondo posto come peggior piazzamento: nell classifica individuale occupa la piazza d'onore a 19 lunghezze dal compagno di scuderia Elfyn Evans e con un punto in più rispetto a Rovanperä. Con le altre due Gr Yaris della classe regina sono al via Sami Pajari e Takamoto Katsuta.

Per inseguire un piazzamento di prestigio lungo i quasi 346 chilometri di cronometrate (17 stage per un totale di 1.422 chilometri, inclusi i trasferimenti), la M-Sport che impiega le Puma con le insegne dell'Ovale Blu schiera quattro macchine. Quelle ufficiali di Grégoire Munster e dell'irlandese Josh McErlean e quelle dei “privatisti” Martins Sesks e del non più giovanissimo “eroe” di casa Jourdan Serderidis. Il quadro dei dieci partenti nel Wrc1 è completato dal terzetto del Hyundai: oltre a Neuville, vincitore nel 2024, ci sono Ott Tänak e Adrien Fourmaux.

Quattro gli equipaggi italiani che compaiono nella entry list, due dei quali sono reduci dalle affermazioni di categoria in Italia: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti (Skoda Fabia) nel Wrc2 e Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi (Ford Fiesta) nel Wrc3. Poi ci sono anche Luca Hoebling e Federico Fiorini e Giovanni Trentin e Franco Alessandro, sempre con una Skoda Fabia Wrc2.