Wrc, giovedì scatta l'Acropolis Rally con 11 piloti al via nella classe regina. Lancia in gara con quattro Ypsilon nel Wrc2

LOUTRAKI – Cinque Toyota Gr Yaris, quattro Ford Puma e tre Hyundai i20 N. Sono le macchine al via dell'ottava delle 14 tappe del World Rally Championship in programma nel fine settimana in Grecia al quale prendono parte anche quattro Lancia Ypsilon. L'Acropolis Rally – nel quale la casa nipponica ha trionfato l'ultima volta nel 2023, ma con un pilota che ha scelto un'altra strada, Kalle Rovanperä - è la prima delle sette gare consecutive sullo sterrato (nove in totale) che chiudono la stagione 2026, dominata sempre dalla scuderia Toyota Gazoo Racing alla quale è finora sfuggita una sola affermazione, in Portogallo.

E, infatti, anche nella classifica generale individuale, in testa ci sono i cinque piloti sotto contratto con il costruttore giapponese: nell'ordine Elfyn Evans (151), che si presenta alla prova ellenica forte anche del successo in Giappone, Takamoto Katsuta (20 punti più indietro), Oliver Solberg (102), Sami Pajari (96, ancora nessuna vittoria, ma cinque podi) e Sébastien Ogier, il campione del mondo in carica che con due partenze in meno è a quota 90.

La Hyundai affida le proprie speranze a Thierry Neuville, che si era aggiudicato l'edizione 2024 del rally greco (l'anno scorso aveva vinto Ott Tänak, sempre con la Hyundai), ma che è settimo in graduatoria (73). Davanti a lui c'è Adrien Fourmaux, a punti in ogni gara, e con la seconda piazza in Kenia quale miglior risultato quest'anno. Per la terza volta in questa stagione la casa coreana manda in pista lo spagnolo Dani Sordo, che nelle due precedenti prove ha collezionato un settimo e un ottavo posto

Oltre ai due piloti ufficiali Josh McErlean e Jon Armstrong (21 punti in due e tre ottavi posti quali piazzamenti più prestigiosi, ma anche quattro ritiri complessivamente), la Ford M-Sport schiera anche Martins Sesks, due apparizioni e un nono posto, e il non più giovanissimo idolo di casa Jourdan Serderidis, che non poteva mancare nella prova domestica.

La Lancia, che è in testa al mondiale Wrc2 piloti e marche, è in Grecia con quattro Ypsilon Hf Integrale: oltre a Yohan Rossel, che tenterà di tornare in testa al mondiale a spese del compagno di squadra Nikolay Gryazin, il costruttore italiano schiera anche il fratello Léo, il francese figlio d'arte Pablo Sarrazin (il padre è il 50enne Stéphane) e lo statunitense Conner Martell, navigato dall'italiano Alessandro Gelsomino.

L'itinerario del massacrante Acropolis Rally in cui le temperature sono tra i grandi nemici di equipaggi, motori e pneumatici prevede 17 cronometrate per un totale di quasi 324 chilometri, che inclusi i trasferimenti lievitano a oltre 1.500. Si comincia alle 18.05 italiane di giovedì con la prova spettacolo di meno di 1,9 chilometri. Venerdì si fa davvero sul serio a partire dalle 8.48 locali (un'ora di fuso orario di differenza) per finire con il via al sesto e ultimo stage di giornata, che scatta alle 15.56 italiane.