Hyundai ancora al comando del Rally di Finlandia, ma Tänak precede tre Toyota.

JYVÄSKYLÄ – Dopo 9 cronometrate (una in meno rispetto alle 10 previste tra giovedì e venerdì perché la SS5 è stata annullata per ragioni di sicurezza) al comando del Rally di Finlandia c'è sempre una Hyundai i20 N. Si tratta di quella pilotata da Ott Tänak, che ha già vinto due volte la gara in passato, anche se con il team Toyota Gazoo. L'estone è subentrato già dopo il primo stage di giornata al compagno di squadra Thierry Neuville, precipitato nel frattempo in settima posizione a oltre 50'' dalla vetta.

Il belga ha continuato a lamentare problemi con la vettura, mentre Tänak, che lo aveva fatto giovedì sera, venerdì sembra aver trovato la giusta confidenza. Sabato parte con 3,8'' di margine su Esapekka Lappi che guida l'agguerrito terzetto di Toyota Gr Yaris lanciato al suo inseguimento. L'estone, che è stato finora il più veloce in 3 cronometrate, era riuscito a guadagnare fino a 8,3'' sul finnico, che si è aggiudicato gli ultimi tre stage consecutivi (4 in totale)

Al terzo posto c'è il vincitore dello scorso anno, Elfyn Evans, staccato di 15,5'' da Lappi, e al quarto il pilota di casa, il 22enne Kalle Rovanperä che guida la classifica iridata e che accusa un ritardo di 21'' dall'estone, ma di appena 1,7'' dal podio. Il fatto di partire per primo non lo ha aiutato: sabato non sarà così, ma il distacco dalla testa è importante e regalare un successo ai propri tifosi rischia di essere piuttosto difficile.

Craig Breen, il primo dei 5 piloti schierati dalla M-Sport con la Ford Puma, è quinto a 11,5'' da Rovanperä, anche se oltre a tenere gli occhi piantati sulla pista, almeno in senso figurato dovrà guardarsi le spalle perché il giapponese Takamoto Katsuta è a soli 3'' con la quarta Gr Yaris. Poi, dietro Neuville, ci sono Pierre Louis Loubet, ottavo, e Gus Greensmith, nono, con le altre due Ford Puma ancora in corsa per un piazzamento da Top 10. Teemu Suninen con la Hyundai i20 N “convenzionale” è decimo e primo del Wrc2. Gli altri protagonisti della classe regina sono attardati: Jari Huttunen, che esordiva con la Ford Puma nel Wrc1, è 21° a oltre 6 minuti e Adrien Fourmaux è 36° con la vettura dell'Ovale Blu. Oliver Solberg con la terza plug-in coreana è stato costretto al ritiro dopo essere uscito di strada. Sabato si corrono 8 cronometrate per un totale di oltre 150 chilometri.