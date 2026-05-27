Wrc, Hyundai e Ford inseguono Toyota nel Rally del Giappone. La Lancia al via con il solo Gryazin

TOYOTA CITY – Nella gara di casa, Toyota insegue il sesto successo stagionale: tra venerdì e domenica si corre la settima tappa del mondiale di rally 2026 e il costruttore nipponico si è imposto nelle prime cinque gare del calendario di quest'anno oltre che nelle ultime tre che si sono disputate nel paese del Sol Levante. Il campione uscente del Rally del Giappone è Sébastien Ogier, che detiene anche il titolo iridato, l'ultimo dei nove che ha conquistato in carriera.

Pur avendo un contratto a tempo parziale il transalpino sarà al via nel fine settimana assieme ai “soliti” quattro compagni di squadra del Toyota Gazoo Racing con la Gr Yaris. Ossia Elfyn Evans, attuale numero uno della classifica individuale, l'idolo di casa, Takamoto Katsuta, secondo a sole 12 lunghezze e quest'anno già due volte sul gradino più alto del podio, Oliver Solberg, il terzo della graduatoria e anche il più giovane dei pretendenti all'alloro finale, e Sami Pajari, il quinto, con già quattro piazzamenti sul podio nel 2026. Ogier, che ha disputato due rally in meno, è sesto a quota 67, poco meno della metà dei punti di Evans.

I rivali asiatici della Hyundai, schierano con la i20 N Thierry Neuville, primo nell'ultima gara, quella del Portogallo e anche in Giappone nel 2022, l'anno che ha segnato il ritorno della corsa nel programma mondiale, Adrien Fourmaux e il neozelandese Hayden Paddon, alla sua terza apparizione stagionale e con già un terzo posto in Croazia. Completano il quadro dei dieci iscritti nella classe regina i due piloti della M-Sport con la Ford Puma, gli irlandesi Jon Armstrong e Josh McErlean.

Nella entry list non ci sono italiani, ma c'è Lancia, che riparte per conquistare un nuovo successo sull'asfalto dopo i due ottenuti da Yohan Rossel in Croazia e Spagna nel Wrc2 con la Ypsilon Hf Integrale. In assenza del francese il modello del marchio nazionale sarà affidato al solo Nikolay Gryazin, il russo che compete con licenza bulgara. Il Rally del Giappone scatta poco dopo l'una di notte italiana di venerdì (lo shakedown è fissato per giovedì), giornata in cui si disputeranno 6 speciali per quasi 109 chilometri. In totale, nel fine settimana si disputeranno 20 cronometrate per poco meno di 303 chilometri, che con i trasferimenti salgono a oltre 905.