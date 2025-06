Wrc, Hyundai guida l'Acropolis Rally con Tänak e Fourmaux. Poi il solito Ogier (Toyota)

LAMIA – Il fine settimana della Hyundai. Almeno a giudicare dalle prime sette cronometrate dell'Acropolis Rally 2025, la prova greca sembra sorridere alla scuderia coreana, che non vince una gara iridata dallo scorso autunno. Al primo e al secondo posto, seppur provvisoriamente, si sono insediate le i20 N di Ott Tänak e di Adrien Fourmaux, staccate di appena 3'' l'una dall'altra. I tre piloti della Hyundai – l'altro è il campione in carica Thierry Neuville – si sono finora aggiudicati 5 stage. Sul podio virtuale della settima tappa del mondiale si è già solidamente insidiato Sébastien Ogier, il secondo della generale assoluta malgrado due rally corsi in meno rispetto agli avversari, che con la Toyota Gr Yaris insegue la seconda piazza a poco meno di 14''. Già pesantissimi gli altri ritardi. Per il battistrada del Wrc 2025, il britannico Elfyn Evans, la terza posizione del compagno di squadra francese è già a quasi un minuto e cinque secondi.

Il quinto, che è il belga con licenza lussemburghese dalla Ford M-Sport Grégoire Munster, rincorre Evans a 21,8''. Poi ci sono due Gr Yaris: quella di Takamoto Katsuta (a 2:34.3 dalla vetta) e quella di Kalle Rovanperä, che rende meno di quattro secondi al pilota nipponico. Neuville è solo ottavo anche se praticamente con lo stesso tempo del finnico, che le procede di due decimi. Gli altri tre piloti della classe regina, tutti con la Puma dell'Ovale Blu, sono fuori dalla Top 10, che è invece completata da Oliver Solberg e Kajetan Kajetanwicz, entrambi con la Gr Yaris Rally2.

Josh MeErlaen è dodicesimo a 4:14.5 dall'estone che guida il rally e a 35'' dalla zona punti, mentre Jourdan Serderidis è 26/o a 8:22.5 e Martins Seks ha saltato l'ultima prova di venerdì: «Tutto si può riparare», ha spiegato. Se così fosse, sabato sarà di nuovo al via. Nella giornata prefestiva sono in programma 6 stage per un totale di quasi 123,5 chilometri. Il primo italiano, Roberto Daprà navigato da Luca Guglielmetti, è 23/o a 7:57.9, ma Luca Trentin e Pietro Elia Ometto, gli sono alle spalle, staccati di meno di 14 secondi: entrambi gli equipaggi sono su una Skoda Fabia Rs Rally2.