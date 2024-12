Wrc, Hyundai ingaggia Fourmaux per il 2025. Toyota con Rovanperä a tempo pieno, affida a Pajari la 4^ Gr Yaris

Dopo il Toyota Gazoo Racing, anche la Hyundai Motorsport ha ufficializzato i nomi dei piloti al via nel World Rally Championship 2025, quello che sancisce un ritorno al passato (e anche a costi più ragionevoli) con la rinuncia all'alimentazione ibrida. La squadra giapponese, reduce dal quarto titolo iridato a squadre consecutivo, tornerà a competere con Kalle Rovanperä a tempo pieno dopo la stagione “sabbatica” durante la quale si è rilassato dopo i due allori mondiali conquistati nel 2022 e nel 2023.

Accanto a lui ci saranno sempre Elfyn Evans e Takamoto Katsuta: pur avendo chiuso quale miglior pilota del team (terzo assoluto) davanti a Sébastien Ogier rispetto al quale ha disputato peraltro tre gare in più, il britannico si è aggiudicato un solo rally – l'ultimo, in Giappone, grazie al clamoroso incidente di Ott Tänak (Hyundai) nella mattinata di domenica, quando era nettamente al comando – ed è rimasto sotto le attese. Al pilota giapponese è stata addirittura fatta saltare una gara. Toyota ha deciso di schierare anche una quarta Gr Yaris nella classe regina: sarà affidata al giovane finnico Sami Pajari, che si è appena imposto nel Wrc2. Ogier continuerà a correre, ma sempre con un accordo “part time”.

La Hyundai, che pur avendo sotto contratto in questa stagione sia Esapekka Lappi (un rally vinto) sia Andreas Mikkelsen sia Dani Sordo che si sono alternati al volante della terza auto, non è riuscita a centrare la tripletta e si è dovuta "accontentare" dei titoli piloti e navigatori, peraltro mai conquistati prima. Per il 2025, il numero uno Cyril Abiteboul ha confermato la fiducia al campione del mondo in carica Thierry Neuville e al suo vice Ott Tänak. Per la terza i20 N ha invece ingaggiato il 29enne Adrien Fourmaux, che con la Ford Puma nel 2024 è salito 5 volte sul podio, anche se sempre sul gradino più basso, assieme a Alexandre Coria. Il francese gareggerà in tutti e 14 i rally. Il costruttore coreano, la cui scuderia ha il suo quartier generale ad Alzenau, in Germania, non esclude di impiegare saltuariamente anche gli altri tre equipaggi.

«Adrien – ha spiegato Abiteboul ringraziando per l'apporto Sordo, Mikkelsen e Lappi – ha impressionato non solo per i risultati che ha ottenuto in questa stagione, ma per l'impostazione mentale e l'attitudine con le quali è rientrato nel Wrc1. Crediamo che il line-up con lui, Thierry e Ott abbia una forza formidabile sul palcoscenico del 2025». «Hyundai ha da anni una forte presenza nel mondiale di rally e sono orgoglioso di far parte di questo: sono pronto a dare il meglio e vediamo dove ci porterà questo “viaggio”», ha commentato Fourmaux.