Wrc, Hyundai ingaggia Paddon, Lappi e Sordo per sostituire Tänak nel 2026: «Abbiamo puntato sull'esperienza», spiega Wheatley

ALZENAU – Tre per uno. Nella prossima stagione del World Rally Championship, la Hyundai ha chiamato addirittura un terzetto di equipaggi per “sostituire” l'estone Ott Tänak, che settimane fa aveva ufficializzato la scelta di prendersi un anno di pausa, da dedicare anche alla famiglia, anche se Jari Matti Latvala, il Team Principal della Toyota, aveva reso noto che l'estone si era informato circa l'eventuale disponibilità di un abitacolo per il prossimo campionato.

La scuderia del costruttore coreano ha deciso di rischiare poco e nell'anno in cui la rivale giapponese “perderà” (nel rally) Kalle Rovanperä ha puntato su piloti navigati per un calendario di nuovo a 14 tappe, ma con il Giappone anticipato a maggio e la prova italiana (sempre in Sardegna: Roma Capitale entrerà nel programma con il 2027) slittata a ottobre. La Hyundai schiererà il 34enne finnico Esapekka Lappi, il 38enne neozelandese Haydon Paddon e il 42enne spagnolo Dani Sordo. Nel 2026 complessivamente oltre 115 anni in tre e sei rally iridati vinti, insomma.

Non sembra esattamente un investimento sul futuro per gli equipaggi che si alterneranno nella terza i20 N Rally1 e che affiancheranno il solito Thierry Neuville e il confermato francese Adrien Fourmaux. Tutti e tre hanno già corso con la Hyundai (Paddon manca tuttavia dalla classe regina da 6 anni, dalla fine del campionato 2018). Tutti erano tra i “papabili” già alla vigilia della scelta: nel ventaglio delle indiscrezioni erano inclusi anche Andreas Mikkelsen e Nikolaj Grjazin.

«Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile – ha spiegato infatti Andrew Wheatley, il direttore sportivo della Hyundai Wrc – ossia se puntare sull'esperienza e sulla costanza, oppure ingaggiare una stella nascente e coltivarla. Siamo all'ultimo anno di validità del regolamento tecnico del Rally1 e crediamo che la strada giusta sia quella di coinvolgere piloti che conoscano la vettura e il team». Paddon esordirà nella prova inaugurale, quella del Rallye Monte-Carlo, mentre Lappi verrà schierato nella seconda, quella scandinava sulle nevi della Svezia, e quasi altrettanto naturalmente Sordo sarà impiegato per la prima volta nella nuova stagione in Spagna, alle isole Canarie.