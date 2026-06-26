Wrc, due Hyundai sul podio provvisorio dell'Acropolis Rally: Neuville, primo, e Fourmaux, terzo. Ogier (Toyota) è secondo

LOUTRAKI – Gloria per Jon Armstrong e per la Ford Puma della M-Sport, ma soprattutto per la Hyundai e per Thierry Neuville nella giornata di venerdì dell'Acropolis Rally, ottava prova del mondiale 2026 di specialità. Sullo sterrato greco l'irlandese si è concesso il lusso aggiudicarsi uno stage, il quinto, il secondo passaggio sulla Elikon da quasi 18 km, mentre con la i20 N il belga è risultato sempre fra i primi tre in ogni speciale ed è andato al secondo riposo al comando della corsa.

Il pilota della scuderia coreana è subentrato in testa a Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris), che resta secondo e che lo insegue a 9,7''. Josh McErlean (Ford), che è stato anche sul podio provvisorio, ha chiuso la giornata in quarta posizione a 1:10.1, dietro a Adrien Fourmaux (Hyundai), terzo a meno di 33'' dal connazionale. La Puma pare essere particolarmente adatta all'Acropolis Rally, perché anche Martins Sesks è messo bene: è quinto 6,8'' più indietro (Armstrong ha dovuto fermarsi dopo la penultima frazione per un guasto al turbo). Poi due Gr Yaris: Takamoto Katsuta è sesto a 1:33.2 e il leader del mondiale Elfyn Evans è settimo a 2:08.4, senza problemi particolari, se non quelli della messa a punto della macchina. Quindi Dani Sordo con la terza i20 N, ottavo a 2:49.5 dalla vetta: ha perso tempo anche perché ha dovuto sostituire una gomma.

Il primo del Wrc2 è una “vecchia conoscenza” della classe regina, ossia Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rs), nono a poco più di tre minuti e dieci secondi dal belga che guida la corsa. A completare la Top 10 c'è Sami Pajari con la quarta Gr Yaris del Wrc1, che fa sentire il fiato sul collo al norvegese, che lo precede di appena 2,5'': il finnico ha dovuto fermarsi per un controllo alla vettura nella terza cronometrata di giornata e poi per cambiare una ruota in quella successiva. Oliver Solberg (Toyota) è 29/o a oltre 12 minuti e mezzo perché ha dovuto chiedere rinforzi dopo essere finito fuori strada e Jourdan Serderidis (Ford) addirittura 42/o: il greco ha saltato le ultime due speciali per un problema meccanico.

Nel Wrc2 l'ambiziosa Lancia deve per il momento accontentarsi del 15/o posto assoluto del figlio d'arte Pablo Sarrazin, seguito con la Ypsilon Hf Integrale da Yohan Rossel (16/o), che ha lamentato un problema al servosterzo, e dal fratello Léo (17/o): tutti e tre sono in classifica nel giro di un minuto. Il primo equipaggio italiano, i “soliti” Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, sono 20/i assoluti e 11/i nel Wrc2. Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi sono 32/i con la Ford Fiesta e primi nel Wrc3. Sabato si continua con sei speciali (quasi 109 chilometri).