WRC, in Svezia trionfa la Toyota Yaris di Evans che vince il rally senza neve

TOSRBY – Elfyn Evans ha vinto in Svezia il rally senza neve. Il pilota britannico ha centrato il suo secondo successo iridato in carriera, il primo con la Toyota Yaris (in precedenza aveva vinto sulle strade di casa con la Ford Fiesta). Per il team nipponico la seconda prova del Fia World Rally Championship è stata poco meno che un trionfo. In classifica ci sono tre Yaris ai primi quattro posti.

Il Rally di Svezia ha “consacrato” l'astro nascente Kalle Rovanperä, che alla seconda partecipazione al mondiale con una macchina del Wrc1 ha centrato il primo podio. Tra l'altro sfilandolo al quotato compagno di squadra Sébastien Ogier, cha ha archiviato la gara in quarta posizione. Rovanperä si è pure aggiudicato i cinque punti del power stage davanti a Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) ed allo stesso transalpino.

La piazza d'onore, fra le due Toyota, è andata a Ott Tänak (Hyundai i20 coupé) che ha accusato poco meno di 13 secondi di ritardo da Evans, che si è limitato ad amministrare il suo ampio margine nell'unica cronometrata disputata domenica. Esapekka Lappi ha portato la Ford Fiesta al quinto posto, davanti ad altre due auto coreane.

Perché il belga che guida (adesso a parimerito) la classifica iridata individuale non è mai realmente entrato in corsa: quinto dopo la prima frazione contro il tempo, è poi scivolato in sesta dalla quale non si è mai spostato, forse con qualche rammarico per non aver osato qualcosa in più per rosicchiare a Lappi quei 14 decimi che gli avrebbero fatto guadagnare una posizione. Alle sue spalle Craig Breen, settimo, e quindi Teemu Suninen (Ford Fiesta) e Takamoto Katsuta con la quarta Yaris. Il primo del Wrc2 è stato Jari Huttunen con la i20 coupé R5. Nella generale piloti Evans ha raggiunto Neuville in testa (42), mentre Ogier è terzo a 37 e Rovanperä quarto a 30. Nella clasifica a squadre Toyota è al comando con 73 punti contro i 63 della Hyundai ed i 40 della Ford M-Sport. Tra un mese si corre in Messico.