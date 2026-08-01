Wrc, incidente per Ogier nel Rally di Finlandia: Pajari (Toyota) gli subentra in testa e ipoteca il secondo successo di fila

JYVÄSKYLÄ – Anche i campioni del mondo si ritirano. Nel Rally di Finlandia quello in carica, Sébastien Ogier, è stato costretto a gettare la spugna poco prima della fine della speciale numero 17: l'asso francese si è ribaltato con la sua Toyota Gr Yaris e ha abbandonato la prova a quasi due anni dall'ultimo ritiro. Sia Ogier sia il navigatore Julien Ingrassia sono usciti da soli dalla macchina, ma sono stati precauzionalmente dirottati in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sami Pajari, il finnico dello squadrone giapponese, ha così la strada spianata verso il secondo successo consecutivo che lo trasformerebbe in un potenziale e autorevole candidato al titolo iridato. Alla vigilia delle ultime due cronometrate di domani – il doppio passaggio sulla Himos-Jämsä da 30 chilometri (il secondo mette in palio anche i punti del power stage) – l'alfiere del Toyota Gazoo Racing è al comando con 46,4'' di vantaggio sul compagno di scuderia Oliver Solberg, che a sua volta ha un margine di quasi 50'' sul terzo, che è l'attuale leader della graduatoria mondiale, Elfyn Evans, che con questo piazzamento salverebbe un fine settimana in cui ha rischiato di non finire la gara.

Il britannico deve tuttavia guardarsi le spalle da Adrien Fourmaux, che con la Hyundai i20 N si è peraltro fatto sfilare il piazzamento sul podio virtuale proprio in chiusura di giornata. Quinto il nipponico Takamoto Katsuta, sempre con la Gr Yaris, che viaggia a 1:14.4 dal transalpino. Poi la seconda i20 N, quella di Thierry Neuville, sesta poco meno di un minuto più indietro, e la prima Ford Puma, che non è più quella guidata da Martins Sesks, che ha rimediato un incidente nel 14/o stage (dalla quinta a oltre la 40/a piazza), bensì quella di Josh McErlean, settimo un secondo e mezzo alle spalle del belga.

Il primo del Wrc2 è nono ed è Teemu Suninen, con una Gr Yaris con le specifiche Rally2, che precede Robert Virves con la Skoda Fabia Rs. Il primo dei piloti che non appartengono alla classe regina, tuttavia, è Jari-Matti Latvala, il team principal del Toyota Gazoo Racing che è addirittura ottavo (anche perché prima di Ogier era “saltato” già Esapekka Lappi con la Hyundai), seppur a quasi 3 minuti da McErlean. Il primo alfiere della Lancia è sempre Nikolay Gryazin, 13/o con la Ypsilon Hf Integrale. Quattro posizioni più indietro c'è il primo italiano, Giovanni Trentin (Skoda Fabia Rs). Matteo Fontana, che guida la generale del Wrc3, è secondo in Finlandia alle spalle del 18enne spagnolo Gil Membrado cresciuto nel campus di carting di Fernando Alonso, nella classe di riferimento: è 28/o assoluto.