WRC, la Hyundai di Neuville sempre leader in Argentina

ILLA CARLOS PAZ – Nel rally Argentina Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) è andato al terzo riposo con un rassicurante margine sul secondo. Che è poi il suo compagno di scuderia Andreas Mikkelsen, il quale ha recuperato sei posizioni in una decina di stage. Tra i due ci sono poco meno di 46 secondi, che il belga deve amministrare per centrare quello che potrebbe essere il suo secondo successo stagionale consecutio.

Neuville ha finora vinto 3 dei 14 stage disputati, piazzandosi alle spalle del più veloce in 6 occasioni. I rivali per il titolo iridato, Ott Tänak (Toyota Yaris) e Sébastien Ogier (Citroen C3), sono lontani. L'estone è fuori dai giochi dopo essere stato costretto a fermarsi nella penultima frazione di sabato. Ripartirà con oltre 14 minuti da recuperare e potrebbe riuscire a restare nella Top 10: attualmente è nono e ultimo del Wrc1. Grazie a 10'' di penalità infitti a Kris Meeke (Toyota Yaris), il francese è terzo ed accusa un minuto e 6 secondi da Neuville: mezzo minuto lo ha perso nella SS11. «Ho avuto un'esitazione che mi ha indotto a compiere un errore stupido che mi ha fatto perdere tempo prezioso», ha dichiarato, severissimo con se stesso, il campione del mondo in carica.

Meeke (Toyota Yaris), è di fatto “subentrato” al compagno di squadra nelle zone alte della classifica: era stato anche primo ed era successivamente scivolato in sesta posizione. Per cercare di favorire il compagno di squadra, il britannico dovrebbe riuscire a scavalcare Ogier. La terza Hyundai, quella di Dani Sordo, è quinta: lo spagnolo conferma il feeling dalla i20 Coupé con il tracciato sudamericano con appena 6'' di ritardo dal francese.

Jari Matti Latvala sta portando a termine una prova difficile, costellata da problemi di varia natura. Il finlandese è sesto a poco meno di un minuto e mezzo dalla vetta. Con la prima Ford Fiesta, quella di Teemu Suninen, i distacchi cominciano a diventare più che importanti: il pilota della M.Sport ha oltre 3:48 minuti da recuperare. Sono già stati costretti al ritiro sia Elfyn Evans (Ford Fiesta) sia Esapekka Lappi (Citroen C3). Mads Ostberg, seppur con più di 12 minuti di ritardo, è ottavo e primo della Wrc2 con la Citroen C3 omologata R5. Domenica le ultime tre cronometrate per un totale di poco più di 53 chilometri con la Copina – El Condor da ripetere due volte: il secondo passaggio vale come Power Stage e mette in palio altri 5 punti importanti per la classifica.