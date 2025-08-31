Wrc, la "legge" di Ogier: vince anche in Paraguay. Nuova doppietta Toyota. Fontana si aggiudica la prova Rally3

ENCARNACIÓN – Sébastien Ogier ha vinto il Rally del Paraguay, che ha esordito in questo fine settimana nel calendario mondiale. In sette apparizioni nel World Rally Championship 2025, il francese si è così aggiudicato la quarta gara della stagione: un ruolino di marcia impressionante che porta a 66 il numero dei rally in cui ha primeggiato (su 190 partecipazioni). E che la classe non sia acqua lo confermano anche gli otto titoli iridati che ha già in bacheca.

Malgrado il suo impegno a tempo parziale (tre presenze in meno rispetto ai rivali), con gli stessi punti del compagno di squadra Kalle Rovanperä (che ha praticamente la metà dei suoi anni, 24 contro quasi 42) è secondo della generale a 8 lunghezze da Elfyn Evans (198): tutti sono sotto contratto con la Toyota e guidano una Gr Yaris. Ogier ha chiuso in testa con 26,2'' sul britannico. Evans, che era terzo domenica mattina, era scivolato fuori dal podio, ma ha poi finito con il guadagnare una posizione grazie alla foratura di Ott Tänak (che lo aveva superato) nel penultimo stage e un'altra nell'ultima frazione grazie ai Adrien Fourmaux (che era secondo e che era stato virtualmente sul podio per l'intera prova), entrambi con la Hyundai i20 N.

Al terzo posto si è così insediato il campione del mondo in carica Thierry Neuville (Hyundai), che ha reso appena un secondo al britannico e che ha conquistato l'intera posta del Power Stage (25 punti complessivamente). Quindi, solo quarto, Fourmaux, il cui “sacrificio” (1,3'' più indietro) ha consentito a Neuville di provare a restare in corsa per il titolo iridato. Nella generale, infatti, si è portato a quota 150, confermandosi sempre quinto, riducendo di tre punti lo svantaggio dal primo e di dieci quello da Tänak, che è quarto.

L'estone è arrivato quinto a poco più di mezzo secondo dal vincitore: la “tripletta” coreana dopo la doppietta giapponese (per la quarta volte in questo campionato la Toyota ha conquistato il primo e il secondo posto). Quindi Rovanperä, sesto, e Sami Pajari, settimo, sempre con la Gr Yaris e attardati di 2:05.2 e 3:35.5. Oliver Solberg, con la stessa macchina, ma con l'omologazione Rally2, ha chiuso ottavo, per la sesta volta nella Top 10: la quinta nel Wrc2 alla quale si somma il successo nel Wrc1 in Estonia quando ha corso con il bolide delal classe regina.

Lontanissimi dal podio gli altri tre: sia Takamoto Katsuta (Gr Yaris) sia Josh McErlean sia Grégoire Munster, entrambi con la Ford Puma della M-Sport. Il giapponese è riuscito alla fine a superare il solo equipaggio italiano al via in Paraguay, quello composto da Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, 18/o assoluto e primo del Wrc3 con la Fiesta Rally3. Gli azzurri si sono aggiudicati la gara nella propria classe e si sono issati al secondo posto nella classifica assoluta. Fra due settimane, tra l'11 e il 14 settembre, si corre l'undicesima tappa, il Rally del Cile: Fontana e Arnaboldi, che avevano già primeggiato in Sardegna, saranno al via anche lì, mentre non compare nella entry list il battistrada, l'australiano Taylor Gill.