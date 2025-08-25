Wrc, la "prima volta" in Paraguay. Tre Toyota e una Hyundai per il primato della generale. Fontana unico italiano al via

Encarnación – Sono dieci i bolidi della classe regina iscritti al Rally del Paraguay, la decima delle 14 gare del mondiale 2025 di specialità nel cui calendario debutta quest'anno. La prova è in programma tra venerdì e domenica nei dintorni di Encarnación, a quasi sei ore di macchina a sud est della capitale Asuncion. Al via ci sarà anche un equipaggio italiano, quello composto da Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, che con la Ford Fiesta Rally3 occupano attualmente la terza piazza nella classifica Wrc3, ad appena una lunghezza da Arthur Pelamourges, che è secondo e che non prenderà parte alla gara sudamericana.

Il Toyota Gazoo Racing team parte favorito e non solo perché schiera i primi tre della graduatoria assoluta. La scuderia giapponese ha finora ceduto ai rivali della Hyundai un solo rally, quello dell'Acropolis, in Grecia. Tutte le altre gare sono state vinte da piloti al volante di una Gr Yaris Rally1. Con due successi, Elfyn Evans è sempre in testa al mondiale a quota 176, appena 3 punti in più rispetto a Kalle Rovanperä (due vittorie anche lui) e 13 in più di Sébastien Ogie, cher si è imposto in tre delle sei gare cui ha partecipato, piazzandosi due volte secondo e una terza nelle altre.

L'altra affermazione è stata centrata da Oliver Solberg in Estonia, al suo esordio nella classe regina con la Toyota. Almeno fino a questo momento la superiorità della casa nipponica è stata manifesta, suggellata dal risultato della prova finnica di inizio mese con cinque macchine nelle prime cinque posizioni. Oltre a Evans, Rovanperä e Ogier, con la Gr Yaris Rally1 saranno al via in Paraguay anche i soliti Takamoto Katsuta e Sami Pajari, mentre Solberg, come in Finlandia, correrà con la vettura Rally2.

La Hyundai schiera il consueto terzetto di piloti composto da Ott Tänak, il quarto della generale con la i20 N a pari punti con Ogier, dal campione in carica Thierry Neuville (terzo posto quale miglior piazzamento in questa stagione) e da Adrien Fourmaux (settimo e con due podi all'attivo nel 2025). La lunga trasferta (cui seguirà anche la gara di metà settembre in Cile) ha indotto la Ford M-Sport a competere con i soli Grégoire Munster (decimo con 21 punti in 9 gare) e Josh McErlean (undicesimo con 20) con la Puma. Sono in programma 19 cronometrate per un totale di 334,52 km, che sfiorano i 1.004 inclusi i trasferimenti.