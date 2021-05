Rally, Evans vale il terzo trionfo stagionale per Toyota. Anche Sordo su Hyundai e Ogier con l'altra Yaris sul podio

MATOSINHOS – In Portogallo, Elfyn Evans ha vinto il suo quarto rally iridato e consegnato alla sua scuderia, il Toyota Gazoo Racing Team, la terza affermazione stagionale su quattro prove. Hyundai ha evitato il naufragio con Dani Sordo, che ha salvato la piazza d'onore con la sola i20 Coupé rimasta in corsa per la Top 10 dell'ordine d'arrivo. Lo spagnolo ha accusato un ritardo quasi mezzo minuto dal vincitore. Sia Ott Tänak sia Thierry Neuville sono riusciti a limitare i danni, almeno parzialmente, dopo i problemi avuti in gara.

I due piloti della squadra guidata dall'italiano Andrea Adamo hanno mosso la classifica individuale grazie al Power Stage: 5 punti per l'estone, primo, e 4 al belga, secondo. I due avevano fatto la prova generale sul primo passaggio lungo la Fafe e nel secondo si sono semplicemente scambiati le posizioni. Per la scuderia coreana, però, le buone notizie finiscono qui: Pierre Louis Loubet, infatti, è andato in bianco per la quarta volta di fila.

Evans è riuscito a risalire la classifica anche grazie agli "incidenti" dei rivali: era quinto dopo le prime cronometrate. Il campione del mondo in carica Sébastien Ogier, che in Portogallo si era già imposto in 5 occasioni, era addirittura ottavo. Alla fine ha chiuso terzo, ma con un ritardo pesantissimo dal gallese: 1:23.6. Entrambi sono andati a punti anche nella frazione conclusiva: tre per il francese e uno per Evans.

Alla vigilia della tappa italiana – in Sardegna, fra il 3 e il 6 giugno – la Toyota Yaris continua a confermarsi come una vettura estremamente affidabile malgrado Kalle Rovanperä, reduce dal ritiro in Croazia, abbia avuto di nuovo qualche problema. Alle spalle di Evans, Sordo e Ogier, nell'ordine d'arrivo compaiono Katsuta Takamoto, quarto (il suo miglior piazzamento nel Wrc1) sempre con la Yaris, Gus Greensmith (Ford Fiesta), quinto, e Adrien Fourmaux (Ford Fiesta). Il primo del Wrc2 è settimo, cioè Esapekka Lappi (Volkswagen Polo) che si è tenuto alle spalle nella Top 10 altri tre colleghi della stessa classe: Teemu Suninen (Ford Fiesta), Mads Ostberg (Citroen C3) e Nikolay Griazyn (Volkswagen Polo).

Nella classifica generale, Ogier sale a 79 punti, appena 2 lunghezze in più rispetto a Evans (77). Gli inseguitori sono già piuttosto lontani: Neuville (57), Tänak (45), Rovanperä (41), Takamoto (36) e Sordo (29). Nella graduatoria a squadre, Toyota ha ulteriormente allungato e si è portata a 183 punti contro i 146 della Hyundai.