Lappi su Hyundai vince la spettacolare prova inaugurale del Rally Italia Sardegna

OLBIA – Lo spettacolo del rally è cominciato nel tardo pomeriggio sul lungomare di Olbia. La sesta prova del World Rally Championship 2023 è scattata in Sardegna, dove tra giovedì e domenica si disputa la terza prova stagionale sullo sterrato (ne sono in programma altre cinque), la seconda di sette consecutive. La prima delle 19 frazioni della gara italiana organizzata dall'Automobil Club è stata vinta dal finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20 N), che era stato anche il più veloce dello shake down.

Al termine dei 3.200 metri dello stage di Cabu Abbas il pilota della scuderia coreana ha rifilato 2 decimi a Ott Tänak, l'estone vincitore della scorsa edizione della prova isolana che quest'anno corre con la Ford Puma della M-Sport. Il baltico è uno dei tre campioni del mondo (tutti almeno una volta con il Toyota Gazoo Racing Team) che partecipa al Rally Italia Sardegna. Gli altri due sono quello in carica Kalle Rovanperä, quinto a 1,2'', e Sébastien Ogier, sesto a 1,3'', ma entrambi al volante di una Gr Yaris. «Stage tosto, tempo difficile», ha commentato il francese. «Sarà una bella sfida. Ma non vediamo l'ora di affrontarla», ha aggiunto.

Il podio virtuale dopo la prima e quasi “simbolica” cronometrata (restano da percorrere circa 318 chilometri) è completato da Thierry Neuville (Hyundai i20 N). Il belga ha rimediato mezzo secondo dal compagno di squadra. In quarta posizione c'è il giapponese della Toyota Takamoto Katsuta, che accusa 9 decimi di ritardo da Lappi. Gli altri tre piloti della classe regina, quelli in corsa con vetture plug-in, sono Dani Sordo (Hyundai i20 N), settimo a 1,8'', Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), ottavo a 2'', e Pierre Louis Loubet (Ford Puma), nono a 2,1''.

Con un distacco quasi doppio dalla vetta, 4,6'', Oliver Solberg è decimo con la Skoda Fabia e guida provvisoriamente la classifica del Wrc2 con 2 decimi sul polacco Mikolaj Marczyk (Skoda Fabia). Il primo degli italiani e Matteo Gamba (Skoda Fabia evo) navigato da Nicolò Gonnella: l'equipaggio “azzurro” è 34esimo. Venerdì sono in programma sei frazioni per un totale di 138 chilometri, poco meno di 100 dei quali ascrivibili ai due passaggi sulla Monte Lerno, che con i suoi 49,9 km è la più lunga cronometrata mai corsa nelle precedenti 19 edizioni di rally dei Quattro Mori. Si comincia alle 8.40 con la Tantariles 20Ris 1.