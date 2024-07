Wrc, le Toyota di Rovanperä e Ogier in testa al Rally Lettonia. Continua il sogno di Sesks (Ford), terzo alla sua seconda gara

PER MARCA

LIEPĀJA – Il sogno di Martins Sesks, 25 anni il prossimo 18 settembre, continua. Alla sua seconda gara nella classe regina del mondiale di rally, il lettone è ancora sul podio virtuale dopo aver debuttato tre settimane fa con un quinto posto al volante di una Ford Puma. Pur avendo perso una posizione rispetto a venerdì, nella gara di casa Sesks è terzo dietro ai due iridati del Toyota Gazoo Racing a soli 64 chilometri dal termine, ossia le quattro cronometrate di domenica.

Al volante della Gr Yaris, il campione in carica, Kalle Rovanperä, è stato il più veloce in 11 dei 16 stage corsi nelle prime due giornata del Rally Lettonia, al suo esordio nel calendario mondiale. Il finnico viaggia con 42,5'' di vantaggio sul compagno di squadra Sébastien Ogier, due frazioni vinte come Sesks che gli rende appena 4,7''. Domenica il lettone proverà a difendere il podio dall'attacco di Ott Tänak (Hyundai i20 N), un altro che ha già conquistato un titolo mondiale, che ha un ritardo di 20,8'' (1:08 dalla vetta). Fra i piloti della scuderia coreana, l'estone è stato finora il solo a vincere uno stage.

Con la seconda vettura dell'Ovale Blu preparata dalla M-Sport, Adrien Fourmaux è quinto a 8,4'' da Tänak, che dovrebbe guadagnare punti sui rivali in lotta per il titolo individuale: il transalpino è generalmente piuttosto “conservativo” nella giornata conclusiva per evitare di perdere i punti conquistati fino a a sabato, che diventano effettivi solo se il pilota arriva al traguardo. Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), il secondo della generale assoluta, è sesto a quasi mezzo minuto dal baltico e precede di poco meno di 12'' il compagno di squadra Takamoto Katusta.

Il battistrada, Thierry Neuville (Hyundai i20 N), è sempre ottavo, ma il suo ritardo da Rovanperä è lievitato e supera ormai i due minuti e mezzo. Il belga spingerà nella giornata festiva, durante la quale è quasi sempre riuscito a raddrizzare gare non esaltanti. La terza auto coreana, quella guidata da Esapekka Lappi, è nona (37,2'' da Neuvile), e la terza Ford Puma, con Grégoire Munster al volante, è decima. Oliver Solberg con la Skoda Fabia Rs è sempre il primo del Wrc2.