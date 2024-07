Wrc, al via in Lettonia l'8^ tappa. Sfida tra Neuville e Tänak (Hyundai) e Evans (Toyota). Con la Ford in gara Sesks

LIEPĀJA – Quattro Toyota Gr Yaris, tre Hyundai i20 N e tre Ford Puma, tutte plug-in. Sono le auto della classe regina iscritte all'ottava tappa del mondiale di Rally 2024 che si corre tra giovedì e domenica in Lettonia, nazione che debutta nel calendario iridato. I fari sono puntati sui “soliti noti”, ma anche sul campione di casa, Martins Sesks, che aveva esordito nella gara polacca di tre settimane fa, che aveva chiuso addirittura al quinto posto assoluto (9 punti in totale).

Sesks ha vinto le ultime due edizione del Rally Latvia, che si snoda sulla parte occidentale del paese per un totale di quasi 1.350 chilometri, di cui 300 contro il tempo, spalmati su 20 cronometrate con la città di Liepāja, capitale europea della cultura del 2027 assieme a Évora, come punto di riferimento. Il pilota lettone sarà al volante di una delle vetture dell'Ovale Blu preparate dalla scuderia britannica M-Sport. Gli altri colleghi sono il francese Adrien Fourmaux, il quinto della classifica generale (91 punti), e il belga che corre con licenza lussemburghese Grégoire Munster, che in sette presenze ha raccolto 20 punti.

In Lettonia rientra Sébastien Ogier (Gr Yaris), costretto a saltare l'ultimo rally dopo l'incidente in fase di ricognizione in Polonia: l'otto volte iridato gareggerà come il campione del mondo in carica e compagno di squadra Kalle Rovanperä, vincitore di due gare in questa stagione, inclusa l'ultima. Il transalpino ha 92 punti, il finnico 63. La posta in palio è particolarmente importante per Elfyn Evans, secondo della graduatoria assoluta a quota 121, che insegue il suo primo alloro planetario. Il quarto pilota schierato dalla Gazoo Racing è il giapponese Takamoto Katusta (58).

Sullo sterrato della Lettonia rientra uno dei cinque vincitori dei rally di questa stagione, Esapekka Lappi (23), che con la Hyundai i20 N si era aggiudicato la prova svedese, sulla neve. Per il finlandese è la terza apparizione del 2024. Gli altri due compagni di squadra schierati dal costruttore coreano occupano il podio virtuale della classifica iridata: Thierry Neuville, che non ha mai vinto il mondiale, è primo con 136 punti e Ott Tänak terzo a 115 (suo il titolo del 2019, con la Toyota). Si parte il giovedì sera con gli 11,13 chilometri della Biķernieki Track.