WRC, Loeb va alla Hyundai. Il “cannibale” punta al decimo titolo

FRANCOFORTE – Il cannibale ha ancora fame, esattamente come la scuderia che l'ha ingaggiato per i prossimi due anni, che nonostante i massicci investimenti di queste ultime stagioni non è ancora riuscita a vincere né il titolo piloti, né quello costruttori. Sébastien Loeb, il nove volte campione del mondo di rally, correrà nel Fia Wolrd Rally Championship (Wrc) con Hyundai Motorsport sia nel 2019 sia nel 2020.

L'operazione che l'ha condotto ad accasarsi con il team coreano che ha sede in Germania ha comportato l'esclusione di Hayden Paddon. Il pilota neozelandese avrebbe ricevuto una proposta che prevedeva la sola partecipazione alla prova in Finlandia: troppo poco. In questi anni nel Wrc, con Hyundai (è stato ingaggiato dal 2014) il 31enne "kiwi" ha vinto un rally (in Argentina) e conquistato 4 secondi e tre terzi posti.

Loeb, che in carriera si è aggiudicato 72 dei 179 rally iridati ai quali ha preso parte (l'ultimo qualche mese fa in Catalogna con la Citroen C3), può perseguire così un doppio traguardo. Da una parte contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di Hyundai, che punta ad assicurarsi finalmente un titolo mondiale (preferibilmente entrambi) e dall'altra è quello di provare ad impedire al connazionale Sébastien Ogier di sfilargli il record di titoli iridati consecutivi. Il francese ne ha conquistati già 4 con la Polo R e gli ultimi due con la Fiesta.

Michel Nandan, il direttore del team, avrà a disposizione quattro equipaggi. Oltre ai piloti già sotto contratto, cioè Thierry Neuville, vicecampione del mondo nelle ultime tre stagioni, ed Andreas Mikkelsen, Hyundai Motorsport ha prolungato l'intesa con Dani Sordo. Lo spagnolo correrà otto rally (uno in più rispetto a quelli disputati quest'anno, 71 punti), mentre Loeb verrà schierato in 6 gare. «La vittoria al rally di Spagna ha riacceso la voglia di continuare a gareggiare nel Wrc – ha fatto sapere il 44 “cannibale” - Si tratta di una nuova sfida che non vedo l’ora di affrontare. La Hyundai i20 Coupe Wrc è sicuramente vincente e dipende da noi guidarla in cima alla classifica del prossimo mondiale». Leob, affiancato da fido Daniel Elena, esordirà con la Hyundai in gennaio nel Rallye Monte Carlo pochi giorno dopo la conclusione della Dakar 2019 al volante di una Peugeot 3008 Dkr.