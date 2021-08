Wrc, Hyundai insegue il riscatto nel Rally del Belgio. Toyota tenta l'allungo decisivo per il titolo

YPRES – Nel fine settimana si corre sull'asfalto belga il secondo dei quattro rally mondiali del calendario 2021 su questo fondo: gli ultimi due sono in programma in Spagna e Giappone. La prova è stata inserita nel programma iridato in sostituzione del Rally del Galles, saltato per ragioni economiche dopo la rinuncia da parte della Germania, dove da una decina di anni si correva in agosto. Per Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) è la gara di casa: l'ha vinta nel 2018 iscrivendo così per la prima volta il nome del costruttore coreano nell'albo d'oro della competizione.

L'ottavo rally stagionale è poco meno dell'ultima spiaggia per i piloti della Hyundai, che sono finora riusciti a vincere solo una gara, con Ott Tänak, a fine febbraio, sulle nevi della Finlandia, paese dove il Wrc tornerà anche agli inizi di ottobre. Neuville, terzo della generale, ha più di due rally di svantaggio dal battistrada, il campione in carica Sébastien Ogier (Toyota Yaris): 96 punti contro i 148 del francese. L'estone è addirittura quinto, con la metà del bottino (74) del transalpino. Le altre due i20 coupé coreane saranno guidate da Craig Breen (primo in Belgio nel 2019 con la Vw Polo R) alla sua quarta presenza stagionale, e da Pierre-Louis Loubet, i cui punti non contano peraltro per la classifica costruttori.

La scuderia Toyota Gazoo Racing sta dominando il campionato. Il più immediato inseguitore di Ogier è il compagno di squadra Elfyn Evans (111), che si è già imposto in un rally in questa stagione, mentre l'astro nascente Kalle Rovanperä è quarto a 82 ed è appena entrato nella storia come il più giovane vincitore di un rally iridato. Katusta Takamoto (sesto a 66), che in Belgio avrà al suo fianco come navigatore Keaton Williams e non Daniel Barritt, che continua ad accusare gli stessi problemi alla schiena che avevano indotto il pilota giapponese al ritiro in Estonia, aveva solo sfiorato il successo, arrivando secondo in Kenia. Nella classifica a squadra, il team del Sol Levante viaggia con 69 punti di vantaggio sulla Hyundai.

La squadra britannica M-Sport che corre con le Ford Fiesta schiera in Belgio il solito Gus Greensmith (34 punti, 8°) e Adrien Fourmaux (30 punti, 10°), e ha riportato Teemu Suninen (sesto nella prova estone) nel Wrc2. L'ottava prova del mondiale di rally è concentrata in tre giorni e 20 stage. Si comincia nel primo pomeriggio di venerdì con la prima di 8 cronometrate (135,34 km), si prosegue sabato con altre 8 (119,92 km) e si finisce domenica dopo quattro frazioni (40,52 km), l'ultima delle quali è il secondo passaggio a Francorchamps valido come Power Stage.