Wrc, il mondiale piloti si decide nel Rally di Sardegna: possono vincerlo solo i piloti Toyota Evans, Pajari o Solberg

ALGHERO – L'Italia torna a essere decisiva per l'assegnazione del titolo individuale del World Rally Championship come lo fu nel 2020, quando Sébastien Ogier (Toyota) conquistò il mondiale di specialità a spese del compagno di squadra Elfyn Evans con il terzo posto in Sardegna e il successo nell'Aci Rally Monza. La gara lombarda era stata inserita nel calendario per ovviare alle numerose cancellazioni legate alla pandemia. Nel fine settimana, la gara isolana chiuderà il campionato dopo l'inevitabile annullamento del Rally dell'Arabia Saudita, che avrebbe costituito la 14/a tappa del 2026.

Evans, allora come oggi al volante di una Toyota Yaris, partirà come primo in classifica a quota 230 frutto di due affermazioni e altri quattro podi. Con 35 punti da assegnare solo i compagni di scuderia Sami Pajari (213, tre successi e cinque podi, ma anche un ritiro) e Oliver Solberg (209, due trionfi, tre piazze d'onore e un abbandono) possono ancora mettere in discussione l'alloro che il britannico insegue da anni. Nella classe regina partono in undici: gli altri due piloti del Toyota Gazoo Racing Ogier e Katsuta Takamoto e i due terzetti della Hyundai e della M-Sport.

Accanto al campione uscente Thierry Neuville e ad Adrien Fourmaux, la squadra coreana schiera per la quarta volta in questa stagione lo spagnolo Dani Sordo con la terza i20 N, che proprio in Sardegna ha vinto due dei tre rally della sua carriera. Con le Ford Puma saranno al via per il team britannico sia gli irlandesi Josh McErlean e Jon Armstrong, sia il lettone Martins Sesks. Nel Wrc2 diversi piloti correranno con la Lancia Ypsilon Hf Integrale: i francesi Léo Rossel e Pablo Sarrazin, lo statunitense Conner Martell e l'equipaggio italiano composto da Stefano Avandero e Lorenzo Granai.

Nella stessa classe si rivedrà il vincitore di categoria dello sorso anno, il trentino Roberto Daprà, che condividerà l'abitacolo della Skoda Fabia Rs con Luca Guglielmetti. E, soprattutto, si vedrà il fresco campione del mondo del Wrc3 Matteo Fontana (con Alessandro Arnaboldi), che partirà con una Gr Yaris Rally2. Il Rally Italia Sardegna (che faceva parte del calendario mondiale dal 2004, che ne ha fatto parte per 22 anni di fila, ad eccezione del 2010, e che dal prossimo anno sarà sostituito da quello di Roma Capitale) scatta giovedì alle 16.05 con la prova spettacolo dell'Ittiri Arena di 2,21 chilometri. Poi, dalle 8 di venerdì mattina, si farà sul serio con le altre 16 cronometrate che significano più di 307 chilometri contro il tempo e oltre 1.630 includendo i trasferimenti.