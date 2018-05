WRC, Neuville (Hyundai i20) consolida il primato in Portogallo davanti a Evans (Ford Fiesta)

PORTO – Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) non si è risparmiato troppo sullo sterrato lusitano. Nella seconda giornata del Rally di Portogallo ha vinto altri due stage (6 su 15 finora) ed ha consolidato il primato nella classifica generale. Il successo, che sarebbe il primo per lui in questa gara, gli consentirebbe di assumere il comando del mondiale.

Con cinque cronometrate ancora da correre e la concorrenza “decimata”, il belga della Hyundai ha accumulato quasi 40 secondi di vantaggio su Elfyn Evans (Ford Fiesta), che oggi è stato regolarissimo anche nei piazzamenti parziali. Il britannico si è classificato consecutivamente secondo negli ultimi 9 stage. E infatti si è dichiarato assolutamente soddisfatto di come è andata la giornata.

La scuderia coreana contabilizza anche il terzo posto di Dani Sordo a 57,2 secondi da Neuville. Con poco più di 51 chilometri ancora da percorrere, lo spagnolo deve difendersi dal possibile attacco di Teemu Suninen, che lo insegue ad una manciata di secondi con la seconda Ford Fiesta. Il migliore dei piloti Toyota è Esapekka Lappi che ha piazzato la propria Yaris in quinta posizione ed ha il podio sempre nel mirino, a poco più di una quindicina di secondi.

Fra i piloti del Wrc1, alle sue spalle ci sono ancora Mads Ostberg (più di 3 minuti dalla testa della corsa) e Craig Breen, entrambi con la Citroen C3. Sono sesto e settimo. L'atteso compagno di squadra Kris Meeke ha dovuto dare definitivamente forfait in seguito all'incidente dell'ultima cronometrata del mattino. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 coupé), Sébastien Ogier (Ford Fiesta) e Jari Matti Latvala (Toyota Yaris) sono solo formalmente ancora in gara: i loro ritardi oscillano tra i 24 ed i 49 minuti. Ma sono in caccia di punti individuali solo nel power stage e per la classifica a squadre.