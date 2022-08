Wrc, Neuville (Hyundai) vince lo stage inaugurale del Rally di Finlandia, la gara di casa di Rovanperä (Toyota), il leader del mondiale

JYVÄSKYLÄ – Thierry Neuville va al primo riposo al comando del 71° Rally di Finlandia, valido quest'anno come ottava tappa del mondiale di specialità (Wrc). Il pilota belga della Hyundai ha messo il muso della propria I20 N davanti a quello del compagno di squadra due volte vincitore della gara Ott Tänak: tra i due, dopo appena 3,480 metri, ci sono 1,2 secondi. Il commento dell'estone in vista delle prossime giornate non è peraltro incoraggiante: «Abbiamo combattuto duramente con la macchina – ha dichiarato – vive un'esistenza propria». Il podio (molto) virtuale è completato dal giapponese Takamoto Katsuta (Toyota Gr Yaris), che viaggia a 2,6'' dalla vetta.

L'atteso campione di casa, nel senso che è anche proprio nato a Jyväskylä, è quarto ad appena un decimo dal collega di scuderia: Kalle Rovanperä, il leader provvisorio ma autorevole della classifica generale iridata, era stato il migliore dello shakedown, un riferimento che ha peraltro un'importanza relativa, se non altro perché è scontato che il 22enne finnico conosca bene la zona.

In quinta posizione, con 3,2'' di ritardo da Neuville, ci sono sia Elfyn Evans (Gr Yaris), primo lo scorso anno, sia Jari Huttunen, schierato nella classe regina dalla M-Sport con la Ford Puma. Per il finlandese, non più giovanissimo con i suoi 28 anni, si tratta dell'esordio nel Wrc1 e di un banco di prova importante su un terreno che conosce meglio di altri piloti. La partenza è stata buona, ma al traguardo mancano ancora 319 chilometri

Il settimo posto è condiviso da addirittura tre piloti, uno per ciascun team. Con un distacco di 3,8'' dal battistrada compaiono Oliver Solberg (Hyundai i20 N), Esapekka Lappi (Toyota Gr Yaris), già vincitore del rally nel 2017, e Pierre Louis Loubet (Ford Puma). Quindi, nell'ordine, tra la decima e la dodicesima piazza, le altre tre vetture dell'Ovale Blu con ritardi tra i 5 e 5,5 secondi e affidate a Adrien Fourmaux, Craig Breen e Gus Greensmith. Il Rally di Finlandia è finito ancora prima di cominciare per il russo Nikolay Gryazin, che non aveva potuto prendere il via in Estonia perché gli era stato negato il visto d'ingresso e che è stato costretto al ritiro dopo essere uscito di strada nello shakedown. Venerdì sono in programma 9 cronometrate per un totale di 125 chilometri: la prima parte alle 7 italiane, l'ultima dodici ore più tardi.