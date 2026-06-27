Wrc, Neuville sempre in testa all'Acropolis Rally, ma Ogier (Toyota), secondo, dimezza il ritardo. Yohan Rossel (Lancia) si ritira

LOUTRAKI – Con la Toyota Gr Yaris, Sébastien Ogier ha dimezzato il ritardo da Thierry Neuville, che è sempre al comando dell'Acropolis Rally, ottava prova del mondiale 2026 di specialità. Il vantaggio del belga, che al secondo riposo era di 9,7'', al terzo si è ridotto a 4,1''. Fatta eccezione per i sempre possibili eventi straordinari, a giocarsi il successo saranno loro due, che hanno un margine di oltre due minuti e dieci secondi sul terzo, che oggi è il giapponese Takamoto Katsuta.

Ieri era Adrien Fourmaux (Hyundai), il cui ritardo era di poco superiore ai 42'' dal compagno di squadra. Con quattro speciali e 84 chilomteri contro il termpo ancora da percorrere, anche il podio sembra quasi deciso, perché il francese della scuderia coreana rende quasi 44'' a Katsuta e deve piuttosto guardarsi le spalle dal pilota della M-Sport Josh McErlean (Ford Puma) che sta viaggiando verso il miglior piazzamento stagionale: è quinto ad appena un secondo del transalpino anche se ha perso la quarta posizione nell'ultimo stage di sabato.

Se completa il rally, il risultato dell'irlandese sembra blindato perché il sesto, che è Sami Pajari (Toyota), è oltre un minuto e 36'' più indietro, ma con 4,8'' di margine sul compagno di squadra e leader provvisorio del mondiale Elfyn Evans, costretto a cedere due posti nella generale per aver forato nella frazione che ha chiuso la giornata di sabato. L'ultimo pilota della classe regina nella Top 10 è Dani Sordo (Hyundai), ottavo a 5:17.8 dalla vetta. Gli altri sono 11/o, Martins Sesks (Ford), e, molto più indietro, con ritardi di quasi 14 minuti e mezzo, 16 minuti e 16'' e poco meno di 37 e mezzo, Oliver Solberg (Toyota), Jon Armstrong e Jourdan Serderidis, entrambi con la Puma della M-Sport.

In testa al Wrc2 e nono finora è Andreas Mikkelsen con la Skoda Fabia Rs. Per via di un problema meccanico in cui è incappato nella decima cronometrata è sfumato il piano di Yohan Rossel di tornare in testa al mondiale di categoria: il pilota della Lancia al volante della Ypsilon Hf Integrale è stato costretto al ritiro. Il figlio d'arte Pablo Sarrazin è ancora il migliore del quartetto schierati dal costruttore italiano: è 15/o.