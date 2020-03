WRC, la Hyundai di Neuville comanda in Messico dopo i primi 2 stage notturni. Dietro Evans su Toyota

LEON – Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) ha vinto i primi due stage del Rally del Messico, valido come terza prova del Fia World Rally Championship. Complessivamente si tratta di meno di 2,5 chilometri: tra oggi, venerdì, e domenica i piloti ne devono percorrere ancora più di 320. Gli iscritti erano una cinquantina, solo la metà dei quali è effettivamente partita. Fra questi c'è anche lo spericolato asso americano Ken Block al volante di una Ford Escort degli anni '90 che ha avuto un problema al motore già nella prima cronometrata.

Il belga, che nella classifica individuale iridata ha gli stessi punti (42) del leader Elfyn Evans (Toyota Yaris), precede proprio il britannico di 11 decimi. Neuville, a differenza del compagno di squadra Dani Sordo (quinto), adora il tracciato dello stage, che giudica come «uno dei migliori inizia dell'intera stagione». «So che in questo fine settimana ogni secondo conta – ha aggiunto il vice campione del mondo – e per questo spingo fin dal primo metro».

Sébastien Ogier (Toyota Yaris), che in Messico ha già vinto cinque volte, è sesto a due secondi e mezzo, ma è rilassato: «Va bene così. La gara vera comincia domani (oggi per chi legge,ndr)», ha dichiarato. Il podio virtuale è completato da Ott Tänak, il campione del mondo in carica: con la sua Hyundai i20 coupé è terzo a 1,9 secondi da Neuville dopo aver recuperato ben 3 posizioni nel secondo passaggio del "Monster Energy Street Stage".

Teemu Suninen (Ford Fiesta) gli rende un decimo ed è quarto. Poi, dietro Sordo e Ogier, ci sono nell'ordine Gus Greensmith (Ford Fiesta), Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) ed Esapekka Lappi (Ford Fiesta), l'ultimo degli uomini in corsa per il Wrc1. Il finnico ha un distacco di 4,6 secondi dalla vetta. Oggi, venerdì, si continua con 10 frazioni (135 chilometri), fra cui i due passaggi sulla massacrante “Chocolate”.