Wrc, neve e Toyota protagonisti a Montecarlo: Solberg precede Evans e Ogier. Daprà super è 10° assoluto con la Skoda Rs2

MONACO – Dopo 13 delle 17 speciali del Rallye Monte Carlo, gara di apertura del World Rally Championship 2023, ci sono sempre tre Gr Yaris del Toyota Gazoo Racing al comando della corsa. E anche sempre nello stesso ordine. Oliver Solberg è sempre primo davanti ai compagni di squadra Elfyn Evans (a 59.3) e Sébastien Ogier (a 1:25.3): in pratica deve "limitarsi" ad arrivare al traguardo, anche se le condizioni sono "toste", come confermano anche la neve (e il ghiaccio) di sabato.

Il quarto è lontano oltre sei minuti. È Adrien Fourmaux, che con la Hyundai i20 N è stato finora il solo ad interrompere il monologo della scuderia giapponese aggiudicandosi l'ultima cronometrata di sabato, i 2,69 chilometri della “Monaco Circuit”. Alle spalle del francese il compagno di scuderia Thierry Neuville, che gli rende più di un minuto e 20 secondi. Quindi, in questo difficilissimo e insidiosissimo rally che si corre tra la Francia e il Principato, in sesta posizione resiste Jon Armstrong al debutto nella classe regina con la Ford Puma della M-Sport, seppur attardato di oltre 10 minuti.

Léo Rossel è settimo con la Citroen C3 Rally2 a meno di 54'' ed è seguito da due piloti del Wrc1: Grégoire Munster (Ford) a poco più di mezzo minuto e da Takamoto Katsuta (Toyota) appena 7,6'' più indietro. Eccellente decimo il primo degli italiani, il 24enne trentino Roberto Daprà con la Skoda Fabia Rs Rally2, con un distacco di quasi 49''. Non solo ha chiuso nella Top 10, ottavo, l'ultima frazione, ma nella 12/a aveva addirittura centrato il suo miglior risultato in assoluto in un rally iridato: quarto dietro solo a Solberg, Evans e Ogier. «Ma è ancora lunga», ha commentato. Un risultato significativo per un ragazzo che ha spiegato di essere malato in questi giorni.

Per il momento Daprà e il suo navigatore Luca Guglielmetti sono protagonisti di una grande prova, secondi nel Wrc2 dietro a Rossel. Grandew risultato anche per Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, che con la Ford Fiesta Rally3 si erano piazzati terzi assoluti nell'11/o stage, vinto da Solberg davanti a Yohan Rossel, secondo con la Ypsilon Rally2 Integrale della scuderia Lancia Corse Hf.