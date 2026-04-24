WRC, Ogier guida il "trenino" di 5 Toyota al Rally delle Isole Canarie. Con la Lancia Ypsilon, Rossel in testa nel Wrc2

LAS PALMAS – I piloti del Toyota Gazoo Racing occupano le prime cinque piazze della classifica provvisoria del Rally delle Isole Canarie, valido come quinta tappa del mondiale 2026 di specialità. Sono racchiusi in poco meno di mezzo minuto: la gara degli “altri” comincia 22 secondi dopo con il rientrante spagnolo Dani Sordo, ingaggiato dalla Hyundai. Le gioie italiane cominciano nella Top 10 con la Lancia Ypsilon Hf Integrale Rally2 di Yohan Rossel, decimo assoluto e primo del Wrc2 a quasi due minuti dal primo.

Che è il campione del mondo in carica Sébastien Ogier (quattro volte il più veloce sulle sette cronometrate disputate finora: una, la terza, è stata annullata perché decine di spettatori avevano parcheggiato le proprie auto in una zona “off limits”, troppo vicina al tracciato: un centinaio i veicoli fuori posto) che guida il “trenino” delle Gr Yaris con 8,9'' di margine su Oliver Solberg. Il francese è passato al comando dopo il primo stage di venerdì.

Il podio virtuale è completato da Sami Pajari, che viaggia a 7'' dallo svedese. Poi, appena 5 decimi più indietro, Elfyn Evans, che a sua volta ha 13,3'' di vantaggio sull'attuale battistrada della classifica iridata, il giapponese Takamoto Katsuta. Sordo, sesto, è il primo dei tre alfieri della Hyundai perché è seguito dalle i20 N di Adrien Fourmaux (2,8'' da recuperare) e di Thierry Neuville (a 1:03.6 da Ogier). La nona posizione è occupata da Josh McErlean, che è riuscito a mantenere almeno una Ford Puma della M-Sport nella Top 10, seppur a quasi una quarantina di secondi dal belga.

Rossel precede di oltre 11'' il decimo dei piloti della classe regina, ossia Jon Armstrong (Ford M-Sport), undicesimo. Il primo italiano è Roberto Daprà, che navigato da Luca Guglielmetti, ha portato la sua Skoda Fabia Rs Rally2 in 15/a posizione (12/o nel secondo passaggio sulla Bp Ultimate che ieri aveva chiuso al terzo posto). Con la stessa auto Giovanni Trentin e Pietro Elia Ometto sono 20/i della generale e si sono “concessi” la nona piazza nell'ultima cronometrata di giornata, primi del Wrc2. Sabato sono in programma sei frazioni per un totale di 112 chilometri: la prima scatta alle 9.20 italiane, l'ultima alle 18.21.