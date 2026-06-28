Wrc, Ogier (Toyota) da leggenda nell'Acropolis Rally, la gara degli dei: 11/a vittoria in 26 gare da quando ha compiuto 40 anni

LOUTRAKI – Sébastien Ogier ha vinto il 69/o rally in carriera, l'undicesimo (su 26) da quando ha compiuto 40 anni, conquistando il massimo dei punti in palio: ai 25 del successo ha sommato i 5 della domenica e i 5 del Power Stage. Al volante della Toyota Gr Yaris l'intramontabile asso francese nove volte campione del mondo ha trionfato nell'Acropolis Rally, ottava prova iridata del calendario 2026, con un vantaggio di 58,3'' su Thierry Neuville con la Hyundai i20 N. Il belga era andato al terzo riposo al comando della corsa, ma già dopo la prima speciale di domenica, il francese lo aveva scavalcato.

Il quasi abissale ritardo è tuttavia dovuto alla foratura (l'ennesima) rimediata da Neuville nel corso del penultimo stage, che gli è costata 53 secondi e mezzo. Sul podio dal quale mancava da oltre tre mesi è tornato a salire Takamoto Katsuta (a oltre tre minuti da Ogier), che si è regalato il terzo posto nel giorno del compleanno della figlia, come ha ricordato egli stesso una volta arrivato al traguardo. Con la Ford Puma della M-Sport Josh McErlean ha centrato in Grecia il miglior piazzamento in carriera nella classe regina: quarto assoluto a poco meno di 5 minuti dal vincitore. Un risultato importante che fa il paio con il primo stage vinto l'altro giorno dal compagno di scuderia Jon Armstrong, poi precipitato in classifica per via di una serie di porblemi nei quali era incappato venerdì.

Sami Pajari (Toyota) è arrivato quinto a 6,7'' dall'irlandese ed è andato a punti (oggi ha conquistato anche i quattro del Power Stage) per la settima volta di fila dopo il ritiro nella gara inaugurale di Monte-Carlo. Alle sue spalle, sempre per una mezza dozzina di secondi, si è piazzato Adrien Fourmaux (Hyundai), che ha bucato addirittura quattro volte, mentre Ogier nemmeno una («ho cercato di guidare più delicatamente possibile», ha chiarito il francese). Poi Elfyn Evans (Toyota), che malgrado la settima posizione è riuscito a mantenere il comando della classifica generale, e Martins Sesks (Ford), che senza la penalità di 3 minuti e 10'' avrebbe chiuso addirittura quinto a una manciata di decimi a McErlean.

La Top 10 è completata da piloti del Wrc2, entrambi con una Skoda Fabia Rs: l'estone Robert Virves e il norvegese Andreas Mikkelsen, nono e decimo. La Lancia, che per la prima volta schierava quattro Ypsilon Hf Integrale, quale miglior piazzamento si è dovuta accontentare del 15/o posto di Lèo Rossel, il fratello più giovane di Yohan che puntava a riguadagnare il primato nella classe, ma che si è dovuto ritirare. Nella classifica individuale Evans sale a 158, Katsuata a 151 e Ogier a 125. Poi gli altri due piloti di Toyota: Pajari (114) e Solberg (103).

La prima guida Hyundai, Fourmaux, è sesta a 97 con due lunghezze di vantaggio su Neuville. Il Toyota Gazoo Racing ha allungato ulteriormente nella classifica a squadre, che guida a quota 416: la Hyundai è 140 punti più indietro. Nel Wrc2, Nikolay Gryazin (assente in Grecia) è stato superato nella generale dallo spagnolo Alejandro Cachon (Toyota) che è balzato a 61: il russo con licenza bulgara è staccato di 5 punti con i fratelli Rossel e il finnico Roope Korhonen terzi a quota 52. Matteo Fontana (Ford Fiesta), il primo degli italiani (24/o), si è imposto nel Wrc3, classe nella quale ha consolidato il primato nella generale (100 punti). Prossima gara in Estonia fra il 16 e il 19 luglio.