Wrc, Ogier (Toyota) insegue il nono titolo mondiale di rally. Al via giovedì per allungare in testa malgrado tre gare in meno

PASSAU – Provare a vincere il mondiale con tre gare in meno (per il momento) rispetto ai rivali. Sébastien Ogier prende il via giovedì con la Toyota Gr Yaris nella terz'utlima delle 14 tappe del World Rally Champhionship 2025, quella dell'Europa Centrale e anche l'ultima del Vecchio Continente di quest'anno, con l'obiettivo di allungare nella classifica generale. Che il francese guida con 2 lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia Elfyn Evans.

Con 105 punti ancora in palio (si gareggerà poi ancora in Giappone e Arabia Saudita) sono ancora aritmeticamente in corsa i primi cinque della graduatoria: oltre ai già citati Ogier e Evans, anche Kalle Rovanperä (che a fine stagione lascerà il Wrc, questa volta pare per sempre), pure lui con la compatta da competizione del costruttore giapponese, e i due piloti di punta della Hyundai, Ott Tänak e il campione in carica Thierry Neuville, entrambi con la i20 N. La prova dell'Europa Centrale si corre sull'asfalto di Germania, Repubblica Ceca e Austria. Sono in programma 18 cronomettrate per un totale di 306 chilometri conrto il tempo (quasi 1.445 con i trasferimenti).

I risultati delle due edizioni disputate finora darebbero come favoriti i piloti Hyundai: nel 2023 si era imposto Neuville, lo scorso anno Tänak. Ma nel 2025 il costruttore coreano è riuscito a primeggiare soltanto in Grecia, uno degli undici rally disputati finora. Gli altri piloti della classe regina al via sono i due restanti schierati da Toyota, Takamoto Katsuta e Sami Pajari, il terzo della Hyundai, Adrien Fourmaux, e i due della Ford M-Sport con la Puma, Josh McErlean e Grégoire Munster.

Sul fronte italiano, fari puntati sul trentino Roberto Daprà, navigato da Luca Guglielmetti, settimo assoluto del Wrc2 con la Skoda Fabia Rs Rally2, che rientra dopo aver saltato Estonia, Finlandia, Paraguay e Cile, e su Stefano Strabello e Davide Bianchi, il solo altro equipaggio nazionale in gara. Classe '94, Strabello corre con una Peugeot 208 Rally4. Nel Wrc3, l'attuale battistrada Matteo Fontana, che guida una Ford Fiesta “scortato” da Matteo Arnaboldi, non è nella entry list, mentre al via c'è l'australiano Taylor Gill, che nella generale lo tallona a 17 lunghezze e che in caso di vittoria potrebbe tornare al comando.