Wrc, Ogier (Toyota) sempre in testa al Rally delle Isole Canarie. Rossel con la Lancia guida nel Wrc2

LAS PALMAS – Provvisoriamente quinto nel Rally delle Isole Canarie, il giapponese Takamoto Katsuta va all'ultimo riposo ancora virtualmente al comando della classifica individuale iridata, ma i 10 punti aggiuntivi in palio domenica potrebbero fare la differenza e rivoluzionare di nuovo il mondiale. La prova spagnola, la quinta del campionato 2026, è sempre guidata con autorevolezza da Sébastien Ogier con la Toyota Gr Yaris, che ha assunto la testa della corsa con la prima cronometrata di venerdì, la seconda del rally.

Il transalpino precede sempre quattro compagni di squadra. Il suo rivale più diretto resta Oliver Solberg, che occupa la piazza d'onore a 3,8'', venerdì sera erano 8,9. Lo svedese ha finora vinto quattro stage, incluso l'ultimo di sabato. Il divario fra i primi due e il terzo, che è diventato Elfyn Evans, è cresciuto di 6'': alla vigilia delle ultime quattro frazioni il britannico viaggia a quasi 22'' dal primo e a 18'' dal secondo.

Sami Pajari è invece scivolato in quarta posizione, a oltre mezzo minuto dal podio. Quindi Katsuta, attardato di 1:03.1 da Ogier. Il “convoglio” della scuderia Toyota è seguito da quello della Hyundai con Adrien Fourmaux sesto a 1:54.5 con la prima delle tre i20 N della classe regina. Poi, a quasi 32'', Dani Sordo, che ha perso una posizione rispetto al giorno precedente, e quindi Thierry Neuville, che rende 2'' allo spagnolo. Josh McErlean continua a mantenere la Ford M-Sport nella Top 10: con la sua Puma è nono a poco meno di 3:54 da Ogier.

Yohan Rossel fa ancora sognare i tifosi italiani e gli appassionati del marchio Lancia: la con Ypsilon Hf Integrale è decimo e anche piuttosto nettamente primo del Wrc2. Il primo equipaggio della spedizione nazionale è sempre quello composto da Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, 14/o con la Skoda Fabia Rs Rally2, una posizione meglio di ieri per effetto del tempo perso da Jon Armstrong (Ford), uscito di strada nell'ultimo stage di sabato. Domenica sono in programma le ultime quattro cronometrate per un totale di 78,5 chilometri: la partenza del Power Stage è prevista alle 14.15 italiane.