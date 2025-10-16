Wrc, Ogier (Toyota) subito al comando del Rally Europa Centrale. Davanti al compagno di squadra Rovanperä e Fourmaux (Hyundai)

PASSAU – Sébastien Ogier, ancora e sempre lui. Anche se due cronometrate per un totale di nemmeno 26 chilometri totali su 18 complessivi per quasi 307 chilometri contro il tempo non dicono molto, forniscono tuttavia una indicazione sullo spirito e di chi guida. E con la Toyota Gr Yaris il francese, che è in testa alla generale assoluta addirittura con tre gare in meno rispetto ai rivali che lo inseguono, è già al comando del Rally dell'Europa Centrale che si corre tra Germania, Repubblica Ceca e Austria.

L'otto volte iridato è andato al primo riposo con un secondo e sei decimi di vantaggio sul compagno di scuderia Kalle Rovanperä, alla sua terz'ultima presenza nel World Rally Championship, visto che, malgrado la giovane età (si ritira dal rally a 25 anni: Ogier ha vinto il primo mondiale quando ne aveva 30) ha ufficializzato la decisione di lasciarlo a fine campionato. Il podio ancora molto virtuale è completato da un altro francese, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N), terzo a 2,3'' dal finnico.

Un secondo e sette decimi più dietro ci sono Sami Pajari e Takamoto Katsuta con la terza e la quarta Gr Yaris della classe regina (a 5,56'' da Ogier), tallonati a 4 decimi da Elfyn Evans con la stessa macchina. Per il britannico i punti in palio sono fondamentali, visto che è il secondo della generale individuale. Poco più dietro e quasi sugli stessi tempi, le altre due i20 N coreane di Ott Tänak (a 6,1'' dalla vetta) e di Thierry Neuville (attardato di appena due decimi). Quindi, nono e decimo, Grégoire Munster e Josh McErlean, i portacolori della Ford M-Sport con la Puma: viaggiano già con 15,4'' e 25,1'' di ritardo.

Roberto Daprà e Luca Guglielmetti sono sedicesimi assoluti e sesti nel Wrc2 con la Skoda Fabia Rs a poco più di mezzo minuto dalla Top 10. Nel Wrc3, assente il leader Matteo Fontana, l'attenzione è per l'australiano Taylor Gyll, che in caso di vittoria lo potrebbe sorpassare. Il pilota del continente rosso è però incappato subito in una foratura e dopo due stage ha già un ritardo di oltre un minuto e tre secondi dal primo della stessa classe, il turco Alì Türkkan, che è quinto a 50 punti da Fontana. Venerdì si continua con sei frazioni per un totale di 99 chilometri contro il tempo.