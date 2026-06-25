Wrc, Ogier e Toyota subito in testa all'Acropolis Rally. Con le Lancia Ypsilon i fratelli Rossel al comando del Wrc2

LOUTRAKI – Meno di 1.600 metri nel segno di Sébastien Ogier, l'asso francese che lo scorso anno ha centrato il nono titolo iridato raggiungendo così l'altra leggenda del rally, il connazionale Sébastien Loeb. Nel pomeriggio di oggi ha preso il via l'Acropolis Rally, ottava tappa del calendario mondiale 2026. La sola cronometrata in programma è stata vinta da Ogier in 1:38.2 e il primo pilota con oltre 10'' di ritardo è 37/o, mentre il migliore degli italiani, che è Roberto Daprà, navigato da Luca Guglielmetti, è 12/o.

A un secondo, occupa la molto provvisoria piazza d'onore uno dei compagni di squadra di Ogier del Toyota Gazoo Racing, Takamoto Katsuta. Poi, un decimo più indietro, c'è Thierry Neuville (Hyundai i20 N), fra i partenti l'ultimo ad aver vinto in Grecia e anche il più veloce nello shakedown. Il belga si trova in mezzo al solito trenino giapponese perché è seguito da tre Gr Yaris. Sami Pajari tallona l'alfiere della scuderia coreana a un decimo assieme a Oliver Solberg. Quinto, a 1,4'' dalla vetta, è Elfyn Evans, in testa alla classifica iridata individuale. «Sarà un fine settimana difficile - anticipa il britannico - Sarà roccioso e piuttosto duro. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio tra essere veloci e prendersi cura della macchina e delle gomme, ma il "gioco" è questo».

In settima e ottava posizione le altre due Hyundai: Adrien Fourmaux a 1,9'' e Dani Sordo a 2,5''. Quindi, con tre decimi di ritardo dallo spagnolo, il primo dei piloti della M-Sport con la Ford Puma, Jon Armstrong. A 2,9'' da Ogier, completa la Top 10 Yohan Rossel, che con la Lancia Ypsilon Hf Integrale guida il plotone del Wrc2, seguito con la stessa vettura dal fratello Léo (3'').

Martins Sesks con la seconda Puma è 12/o a 3,5'' (stesso tempo di Daprà con la Skoda Fabia Rs) e precede Josh McErlean con la terza (3,7''), 14/o. Il greco Jourdan Serderidis con la quarta è già 31/o a 8,1'', con lo stesso crono del secondo equipaggio italiano, Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, che con la Ford Fiesta è in testa al Wrc3. Il terzo – Gabriele Campagnoli e Nicola Arena con la Hyundai i20 Rally2 – è 42/o a 11,2''. Venerdì sono in programma 6 speciali per quasi 130 chilometri