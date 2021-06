Wrc, Ogier e Toyota subito in testa al Safari Rally. Piloti entusiasti dell'interesse dei fan in Kenia

NAIROBI – Il Safari Rally del Kenia è cominciato bene per Toyota, che guida attualmente sia la classifica piloti, con Sébastien Ogier, sia quella a squadre. Il campione del mondo in carica aveva già ottenuto il miglior tempo nella prova generale di ieri (lo shakedown) e oggi ha confermato di trovarsi a proprio agio in Africa con la Yaris. Il francese è stato il più veloce nei quasi 5 chilometri del primo stage al termine dei quali i più immediati inseguitori sono due compagni di squadra.

Kalle Rovanperä ha accusato 3 decimi di ritardo, Elfyn Evans 7. Poi ci sono due Hyundai i20 coupé, ossia quelle pilotate da Ott Tänak e da Thierry Neuville. L'estone e il belga viaggiano già con 2,5 e 5 secondi di ritardo, distacchi che hanno giù deciso più di un rally. La vera gara comincia domani, ha comunque ammesso Ogier, piacevolmente sorpreso dal grande interesse per la prova e dall'enorme interesse del pubblico.

La quarta Toyota del Wrc, quella affidata da Jari-Matti Latvala al giapponese Katsuta Takamoto, è sesta a 5,6'' da quella del transalpino. La prima Ford Fiesta preparata dalla scuderia M-Sport è settima: al volante c'è Gus Greensmith. Lo svedese Peter Solberg si trova a 7,9 dalla vetta a 1,8'' dal britannico: un buon esordio alla guida della i20 coupé del team 2C Competition del costruttore coreano. Il nemmeno ventenne “rampollo” discendente di una dinastia di rallisti si è tenuto provvisoriamente alle spalle sia l'italiano Andrea Bertelli (Ford Fiesta), nono, sia il francese Adrien Fourmaux (Ford Fiesta), decimo, sia Dani Sordo (Hyundai i20 coupé), ultimo degli assi del Wrc. La spagnolo ha già rimediato oltre 10'' da Ogier.

«È un posto meraviglioso, i tifosi sono fantastici e voglio godermi questo rally», ha dichiarato Bertelli. Il vero Safari Rally, che rientra nel calendario iridato dopo quasi vent'anni, entra naturalmente ne vivo solo domani con la disputa di 6 cronometrate per un totale di quasi 130 chilometri. Venerdì è anche in programma il doppio passaggio sulla Kedong, con i suoi poco meno di 33 chilometri, la prova più lunga della corsa africana.