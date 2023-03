Ogier (Toyota) trionfa per la settima volta nel Rally del Messico e passa in testa al mondiale davanti a Neuville (Hyundai)

GUANAJUATO – Sébastien Ogier ha vinto il Rally del Messico, terza prova del World Rally Championship 2023 (Wrc): per il fuoriclasse transalpino si tratta della settima affermazione nella prova centroamericana e della cinquantasettesima in carriera. Con il nuovo successo e con una gara in meno, il francese, impegnato solo “part time” con la scuderia Toyota Gazoo Racing, è balzato anche in testa alla classifica del mondiale perché ha conquistato anche i 5 punti del Power Stage. Ogier si è portato a quota 56.

La meritata vittoria è stata ottenuta a spese di Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che proprio sul filo di lana, nell'ultima cronometrata, ha scavalcato Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris). Il belga aveva 2,7'' di ritardo dal britannico e ha chiuso con 4 decimi di vantaggio ottenendo così il suo miglior piazzamento stagionale, dopo i terzi posti a Monte Carlo e in Svezia. Neuville ha reso a Ogier 27,5''.

Il costruttore giapponese archivia con il quarto posto del campione in carica Kalle Rovanperä, seppur a quasi un minuto e mezzo dalla terza piazza, un fine settimana comunque da incorniciare: due auto sul podio e tra fra le prime quattro che valgono un importante allungo nella graduatoria a squadre. Dani Sordo (Hyundai i20 N) ha salvato l'onore della casa coreana con la quinta posizione, ottenuta con un ritardo di quasi tre minuti dal vincitore.

Ott Tänak, che con la Ford Puma della M-Sport era uscito dalla Top 10 dopo la prima cronometrata di venerdì, si è classificato nono, muovendo così la classifica in ottica mondiale con 2 punti. A questi ha aggiunto i 4 del Power Stage, che non gli hanno tuttavia impedito di scivolare dalla prima alla quarta posizione assoluta: alle spalle di Ogier ci sono Neuville (53) e Rovanperä (52) con l'estone che è salito a 47. Con la Skoda Fabia Gus Greensmith si è piazzato sesto e primo del Wrc2 sfiorando il miglior piazzamento ottenuto lo scorso anno (5°), quando correva nella classe regina. Il Wrc torna in Europa fra poco più di un mese: tra il 20 e il 23 aprile si corre il Rally di Croazia, la quarta gara della stagione e la prima che si corre interamente sull'asfalto (301 chilometri spalmati su 20 stage).