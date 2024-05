Ogier (Toyota) vince il Rally del Portogallo davanti alle Hyundai di Tänak e Neuville. Il belga allunga nella generale

MATOSINHOS – Seconda vittoria consecutiva stagionale nel World Rally Championship per Sébastien Ogier con la Toyota Gr Yaris, la terza di fila per la scuderia giapponese. Il francese si è imposto nel Rally del Portogallo, che il costruttore nipponico domina ininterrottamente dal 2019 (nel 2020 non si era corso per via della pandemia). Per Ogier si tratta del primo successo con la Toyota in Portogallo. L'otto volte iridato si è imposto con un margine di 7,9'' su Ott Tänak, al volante della Hyundai i20 N.

Per l'estone si tratta del primo podio nel 2024 nella classe regina: l'ultima cerimonia di premiazione alla quale aveva preso parte da protagonista risale allo scorso ottobre, quando era stato terzo nel Rally dell'Europa Centrale. Al terzo posto si è insediato Thierry Neuville con la seconda vettura del costruttore coreano: il belga ha accusato quasi 70'' di ritardo al traguardo, ma si è assicurato i 5 punti del Power Stage davanti allo stesso Tänak (4).

L'altro francese, quello della M-Sport, Adrien Fourmaux al volante della Ford Puma, ha chiuso quarto dopo aver scavalcato Dani Sordo (Hyundai i20 N) al termine della prima cronometrata di domenica. Al suo debutto stagionale, lo spagnolo ha lamentato la scarsa visibilità dovuta alla nebbia della mattinata. Fourmaux è rimasto ai piedi del podio per 38'' ed ha preceduto Sordo di oltre un minuto. Elfyn Evans, in lotta con Neville per il titolo individuale, si è dovuto accontentare della sesta piazza a quasi 6 minuti e 40'' dal compagno di squadra che ha vinto la gara.

Gli altri tre piloti della classe regina sono rimasti fuori dalla Top 10. Grégorie Munster (Ford Puma) non è riuscito nemmeno ad arrivare in fondo alla gara dopo essere finito fuori strada nel penultimo stage. Il campione del mondo in carica Kalle Rovanperä e il suo compagno di squadra Takamoto Katsuta hanno mosso la classifica anche grazie al Power Stage: 3 punti il finnico (+2), 1 il giapponese (+3). Nikolay Gryazin, russo con licenza bulgara, si è imposto nel Wrc2, settimo assoluto a 11:48.4 da Ogier con la Citroen C3. L'equipaggio italiano composto da Roberto Daprà e Luca Guglielmetti ha chiuso 16° con la Skoda Fabia RC2.

Neuville (24 punti) si è portato a 110 con 14 lunghezze di vantaggio su Evans (appena 6 punti nel fine settimana). Tänak è salito a 79 (26 punti) ed è inseguito dai francesi Fourmaux (71) e Ogier (70, di cui 25 rastrellati in Portogallo). La Per la prossima gara, la sesta della stagione, la “carovana” si sposta in Italia: tra il 30 maggio e il 2 giugno si disputa il Rally di Sardegna, vinto lo scorso anno da Neuville. L'organizzazione, Aci in testa, ha ufficializzato la presenza di 87 equipaggi.