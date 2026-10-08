Wrc, ora è ufficiale: a Roma la tappa italiana del Mondiale 2027. Oggi l'annuncio della Fia

«Sarà Roma a ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship». Lo scrive in una nota ACI Sport. «Il Promoter WRC e la FIA hanno deciso di portare l'appuntamento iridato nella Capitale che, nel mese di luglio del prossimo anno, sarà dunque protagonista di un evento capace di offrire, oltre al coinvolgimento di un numerosissimo pubblico, prestazioni sportive di eccezionale livello e momenti di altissima spettacolarità". «Nel prendere atto della decisione e nell'evidenziare l'ottimo risultato ottenuto nei giorni scorsi in Sardegna, Aci - la Federazione sportiva italiana dell'automobilismo - comunica di essere al lavoro con il concreto obiettivo di sviluppare, già per il 2028, un Rally d'Italia in grado di coniugare, in un unico evento, le iconiche strade bianche dell'Isola alla maestosità del Colosseo».

Premiato il lavoro del patron del Rally Roma Capitale, Max Rendina, che nell’arco di quattordici anni è riuscito a trasformare un evento fisso del calendario rallistico in una tappa del Mondiale. Questa decisione sancisce il grande salto della manifestazione romana nella massima serie mondiale. Non è bastato il rilancio di sei milioni di euro degli ultimi giorni per permettere alla Sardegna di conservare la prestigiosa tappa. Roma dal punto di vista del brand è più attrattiva e consente, quindi, dei ritorni economici molto importanti per tutto il movimento. A queste si aggiungono le bellezze di Roma con la suggestiva partenza dal Colosseo, uno dei monumenti più visitati al mondo. La capitale ospiterà la prestigiosa prova iridata per un quadriennio a partire dal 2027. Con l'arrivo di Roma, il Mondiale torna a disputare una prova su asfalto in Italia dopo molti anni di assenza.