WRC, ora è ufficiale: il Rally di Roma Capitale nuova gara in Italia dal 2027 al posto della Sardegna

Ora è ufficiale. Come recita il comunicato della Federazione Internazionale dell’Automobile, il Rally di Roma Capitale entra a far parte del pacchetto di gare che danno vita al FIA WRC, il campionato mondiale della specialità. Questo avverrà nel 2027, probabilmente nel mese di ottobre. Insomma la FIA ha voluto concedere un’ulteriore messa a punto della “macchina” del rally romano, dal percorso alla ricettività alberghiera, per finire con la sicurezza ecc, elementi fondamentali nel WRC.

Nel 2026 il Rally Italia Sardegna sarà ancora iridato, per poi passare il testimone alla gara che ripropone l’asfalto con le sue spettacolari prove speciali “Monastero”, Santopadre, Tore di Cicerone ecc., lasciando al “Sardegna” la possibilità di salutare case e piloti protagonisti di tante belle edizioni negli anni passati. Il primo Rally di Roma Capitale si correrà nel 2027, e ancora nel 2028, 2029, 2030 e nel 2031. Un primo blocco quinquennale, poi si vedrà

Il Rally di Roma Capitale mondiale è un successo della Federazione italiana, che pure in un periodo di commissariamento, ha prodotto il massimo sforzo sul progetto, e soprattutto di Max Rendina.

Chi è Max Rendina? Chi lo conosce bene sa che non ama raccontarsi. Preferisce i fatti. A volte sembro impenetrabile, è la sua disciplina, perché negli eventi c’è poco spazio per i sorrisi: serve rigore, concentrazione. Dietro quell’aspetto però c’è passione, sacrificio e la convinzione che le cose vadano fatte bene, sempre, è uno che non sj ferma mai,

Oggi il Rally di Roma Capitale è tra le migliori gare in assoluto. Non esiste un segreto. Esistono lavoro, determinazione e visione. Rendina ha creduto che Roma meritasse un rally di livello e non ha mai smesso di inseguire questo obiettivo che ha inseguito sin da giovanissimo. E’ la capitale del mondo, e il rally doveva esserne lo specchio. La scommessa del Colosseo è stata un segnale forte, e oggi la città e lo sport si muovono insieme.