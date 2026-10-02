Wrc, dal poker Toyota alla doppietta Hyundai nel Rally Italia Sardegna: Neuville al comando davanti a Fourmaux

ALGHERO – Dal poker di Toyota della prova inaugurale di giovedì alla doppietta della Hyundai al termine delle prime sette cronometrate (su 17) del Rally Italia Sardegna, ultima tappa del World Rally Championship 2026 e anche edizione di addio della prova isolana nel calendario iridato. A Oliver Solberg, al volante di una Gr Yaris, era subentrato di buon mattino il compagno di squadra e campione del mondo in carica Sébastien Ogier, scalzato poi dal connazionale della squadra coreana Adrien Fourmaux con la i20 N.

Con i 5,1'' rifilati al francese nello stage che ha chiuso la giornata, l'altro alfiere della Hyundai Thierry Neuville è andato al secondo riposo al comando con appena 4 decimi di margine. Il podio provvisorio è completato dallo stesso Solberg, scivolato a 12,3'' dalla vetta. Lo scandinavo (corre con licenza svedese, ma ha anche la nazionalità norvegese) precede di poco più di 25'' Ogier, che a sua volta ha un vantaggio di appena 3'' su Sami Pajari, il secondo della classifica generale, che per aggiudicarsi il mondiale deve rosicchiare almeno 17 lunghezze al collega del Toyota Gazoo Racing Elfyn Evans.

Il britannico lo insegue a quasi mezzo minuto ed è sesto, significa che in questo momento Solberg gli strapperebbe appena due punti (ma ci sono anche i dieci della domenica da assegnare: 5 per il miglior tempo di giornata e altrettanti per il power stage). Solberg, che è terzo con 21 lunghezze da recuperare, ne avrebbe sfilati attualmente sette. Evans, insomma, è ancora piuttosto solidamente in testa al mondiale, ma deve arrivare in fondo. La settima e ottava piazza sono occupate dai due piloti della M-Sport con la Ford Puma: Josh McErlean a 1:21.1 da Neuville e Jon Armstrong già a 3:36.5.

Nella Top 10 figurano anche altre due fra le restanti tre guide della classe regina (Dani Sordo con la terza i20 N navigato dalla 27enne Patricia Sáiz Ruiloba è 25/o dopo aver prima rimediato una foratura e poi chiuso la tappa con un incidente): Takamoto Katsuta (Toyota) e Martins Sesks (Ford), a meno di un secondo e poco più di 13,5'' dal secondo irlandese. Il primo equipaggio italiano è quello che aveva vinto lo scorso Rally Italia Sardegna nel Wrc2: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti sono 14/i con la Skoda Fabia Rs e quarti nella classe di riferimento (piazza d'onore nella categoria Challenger) guidata da una “vecchia conoscenza” del Wrc1, cioè Gus Greensmith con la Gr Yaris Rally2. La prima Lancia Ypsilon Hf Integrale è quella guidata dal francese Pablo Sarrazin, 16/o. La tappa di sabato è articolata su 6 stage per un totale di quasi 124 chilometri.