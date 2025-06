Wrc, quattro Toyota fra le prime cinque nel rally Italia Sardegna. Ma alle spalle di Ogier c'è Tänak (Hyundai)

PER MARCA

OLBIA – Poco meno di 78 chilometri separano Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris) dal 64/o successo di un rally iridato. A quattro cronometrate dalla fine, il francese è sempre al comando del Rally Italia Sardegna, la sesta tappa del World Rally Championship 2025. Rispetto al primo riposo è però cambiato il suo più immediato inseguitore, che non è più il connazionale Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N), che ha commesso un errore nel penultimo stage di sabato e si è cappottato, ma l'estone Ott Tänak, che con la macchina coreana ha guadagnato una posizione.

Il baltico è lontano appena 11,1'' e sta legittimando le sue aspirazioni (la Hyundai non è ancora riuscita a vincere un rally in questa stagione) con 5 speciali vinte su 12, esattamente quelle in cui è stato Ogier il più veloce. Sul podio virtuale si è così issato Kalle Rovanperä, il solo altro pilota sotto il minuto di ritardo dal battistrada: il finnico viaggia a 44,9 dal francese.

Alle sue spalle, ma con distacchi sostanzialmente abissali per un rally di questa categoria, Elfyn Evans, con un ritardo di 4:18.2 e Sami Pajari, provvidenzialmente a poco meno di 12'' dal compagno di squadra che è l'attuale leader della graduatoria individuale e che chiude il trenino di tre Gr Yaris della classe regina. Nella Top 10, ma nona e a 6 minuti da Ogier, è rimasta solo un'altra macchina del Wrc1, quella di Takamoto Katsuta, la quarta Toyota. Nikolay Gryazin ha guidato la propria Skoda Fabia Rs fino alla sesta posizione, a un minuto da Pajari: è primo del Wrc2

Il trentino Roberto Daprà, navigato da Luca Guglielmetti, è sempre il migliore degli italiani con la stessa auto con le insegne delle Freccia Alata: è tredicesimo e in lotta per la terza piazza del Wrc2 Challenger a un minuto e 10 dalla Top 10. Fourmaux è 21/o a quasi 14 minuti e 50'', mentre il collega di scuderia della Hyundai Thierry Neuville è 30/o a 21:51.6. Il primo dei piloti della M-Sport è Jourdan Serderidis, 33/o assoluto con la Ford Puma a quasi 23 minuti da Ogier. Poi, 46/o, Grégoire Munster, e 51/o Josh McErlean. Oggi le ultime quattro cronometrate, la prima delle quali scatta alle 7.25.