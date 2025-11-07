Wrc, Rally del Giappone a "eliminazione" nella sfida tra Toyota: Ogier al comando, Evans terzo e Rovanperä fuori dai giochi

TOYOTA – Solo Toyota (il costruttore) a Toyota (la città punto di riferimento del Rally del Giappone, penultima prova del mondiale 2025 di specialità). Dopo sette cronometrate e poco più di un terzo dei chilometri percorsi, i piloti della scuderia del costruttore nipponico hanno vinto tutti gli stage disputati e occupano anche i primi tre posti della classifica provvisoria. Per il momento Toyota ha anche 4 macchine fra le prime cinque e cinque, inclusa quelle con l'omologazione Rally2 di Oliver Solberg, nelle nove di testa.

Al comando c'è Sébastien Ogier, che è anche stato il più veloce in tre prove: con la sua Toyota Gr Yaris il francese guida con 7,9'' di vantaggio sui compagni di squadra Takamoto Katusta e con 10,2'' su Elfyn Evans, che è attualmente in testa al mondiale, seppur con tre rally disputati in più rispetto all'otto volte iridato transalpino. Ai piedi del podio, a difendere l'onore della Hyundai, con la sua i20 N, c'è Adrien Fourmaux, quarto a 24'' dal connazionale (a 13,8'' dal podio virtuale).

Quindi, quinto ma ad appena tre decimi dal portacolori del costruttore coreano, c'è Sami Pajari con la quarta Gr Yaris della classe regina. Poi i due piloti più quotati della Hyundai: Ott Tänak, a questo punto (se la gara dovesse finire così) anche aritmeticamente tagliato fuori dalla lotta per il titolo iridato che resterebbe verosimilmente una lotta a due fra Evans e Ogier perché a causa di un problema alla sospensione Kalle Rovanperä è precipitato fuori dalla zona punti, è sesto a 1:12.3 e Thierry Neuville settimo a :33.5.

La Ford M-Sport ha già dovuto fare i conti con il ritiro di Josh McErlean e ha Grégoire Munster in ottava posizione a 2:35.9. Il già citato Solberg è il primo con una macchina di diversa omologazione e viaggia nella Top 10 (nono) a poco più di 46'' dal lussemburghese. Rovanperä ha accumulato un ritardo di 5:42.2. L'italiano Matteo Fontana, navigato da Alessandro Arnaboldi, è in gara per inseguire il primato nel Wrc3, campionato nel quale è secondo assoluto. Anche nel Rally del Giappone è secondo: un piazzamento che lo riporterebbe al comando. Sabato si corrono 7 cronometrate per complessivi 122 chilometri.