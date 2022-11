WRC, Rally d’Italia confermato in Sardegna fino al 2025. Prossima edizione dall’1 al 4 giugno 2023 con base a Olbia

OLBIA - Con l’annuncio del calendario WRC 2023 è ufficiale la data del Rally Italia Sardegna del prossimo anno che si svolgerà dal 1 al 4 giugno con base ad Olbia. La notizia più attesa per tutti gli appassionati di rally, però, è ‘accordo raggiunto tra l’Automobile Club d’Italia e il WRC Promoter che conferma il rally italiano nel calendario del Mondiale fino al 2025. L’edizione 2023 rispetterà la tradizione di sempre e presenterà un percorso ancora una volta a firma di Tiziano Siviero, che ruoterà intorno al quartier generale di Olbia. L’ex campione del mondo, ultimo italiano a fregiarsi del titolo insieme a Miki Biasion nel 1988 e 1989, è già al lavoro da mesi sul disegno del RIS 2023 che avrà il compito di unire novità e storia per festeggiare in grande stile il traguardo delle 20 edizioni.