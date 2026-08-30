Wrc, nel Rally del Paraguay il tris di Pajari (Toyota). Per per la prima volta nel 2026 due Hyundai sul podio

ENCARNACIÓN – E tre! Il tris consecutivo di Sami Pajari (Estonia, Finlandia e Paraguay) con la Toyota Gr Yaris vale al finnico il sempre più solido secondo posto nella graduatoria iridata quando al termine mancano ancora le prove di Cile, Italia e Arabia Saudita. Il 25enne finnico è riuscito ad aggiudicarsi la gara sudamericana con una sola cronometrata vinta e ha rosicchiato dieci punti al compagno di squadra Elfyn Evans, che ha chiuso quarto con un ritardo di 45,1''. Il britannico ha limitato i danni.

Sul podio, per la prima volta in questa stagione, sono saliti due piloti della Hyundai: Hayden Paddon, che ha così migliorato il terzo posto della Croazia chiudendo secondo a 25,8'', e Adrien Fourmaux, terzo a 40''. Nella Top 10 solo altri due alfieri impegnati nella classe regina: Oliver Solberg (Toyota), quinto a poco meno di tre minuti dal vincitore, ma primo nel power stage da cinque punti, e Josh McErlean con la Ford Puma della M-Sport, che ha tagliato il traguardo con un ritardo di un'altra ottantina di secondi dallo svedese. Poi, settimo, Diego Dominguez con la Gr Yaris Rally2, che ha preceduto Gus Greensmith e Alejandro Galanti, entrambi con la stessa vettura.

Sono arrivati fino in fondo anche Sébastien Ogier (Toyota), secondo nel power stage, e Thierry Nueville (Hyundai), mentre nel finale sono stati costretti al definitivo ritiro sia Takamoto Katsuta (il suo incidente ha costretto i commissari ad annullare la penultima speciale) sia Jon Armstrong (Ford). I due piloti della Lancia impegnati nel Wrc2, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, hanno chiuso a ridosso della Top 10, rispettivamente 12/o e 11/o (sesto e quinto nella classe di riferimento).

Nella generale, Evans è sempre al comando, ma con "appena" 20 lunghezze di vantaggio su Pajari (216 contro 196) con Solberg terzo a quota 175, Katsuta fermo a 160 e Ogier (148) superato da Fourmaux (149). Sulla carta anche Neuville (129) è ancora in corsa per il titolo, visto che in palio ci sono ancora 105 punti. Nella classifica a squadre la scuderia Toyota Gazoo è salita a 554 con la Hyundai a 381: il titolo è difficile da perdere. Prossimo appuntamento in Cile, tra il 10 e il 13 settembre.