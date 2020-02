WRC, Rally di Svezia al via ma stravolto. Percorso più corto per la poca neve

TORBSY – Quella di Svezia sarebbe l'unica prova del Fia World Rally Championship (Wrc) che si corre sulla neve. Ma il condizionale è d'obbligo. Per evitarne l'annullamento (che si sarebbe aggiunto alla cancellazione del rally del Cile), gli organizzatori sono corsi ai ripari riducendo chilometraggio e numero di speciali. Che sono rispettivamente poco meno di 172 e 11. Ma le difficoltà per i piloti restano immutate, perché le temperature primaverili nascondono grandi insidie sul tracciato scandinavo.

Hyundai si presenta con Thierry Nueville come leader provvisorio del mondiale dopo aver vinto (per la prima volta) il Rallye di Monte Carlo: la scuderia coreana guida anche la classifica a squadre. E schiera lo stesso Ott Tänak, che non è solo il campione in carica, ma si è anche aggiudicato la scorsa edizione della gara (nel 2018 si era imposto Neuville). Il terzo equipaggio iscritto dal team principal Andrea Adamo è quello composto da Craig Breen e Paul Nagle: i due irlandesi che esordiscono sulla i20 coupé.

Il rivale asiatico Toyota manda in gara addirittura cinque Yaris nel Wrc1. Oltre alle auto affidate a Sébastien Ogier, Elfyn Evans ed a Kalle Rovanperä, il team Gazoo ha confermato il giapponese Katsuta Takamoto che nel sud della Francia ha raggranellato 6 punti. Ed ha “richiamato” l'esperto Jari Matti Latvala, già vincitore di quattro edizioni (2008, 2012, 2014 e 2017) e più volte sul podio.

La scuderia britannica M-Sport che compete con le Ford Fiesta insegue il successo con Esapekka Lappi, Temu Suninen e con il quasi quarantenne lituano Deividas Jocius, completando così il quadro dei piloti a caccia di punti nel Wrc1. Nel Wrc2 fari puntati su Mads Ostberg, in gara con la Citroen C3 R5, e su Pontus Tidemand, iscritto con la Skoda Fabia R5 evo. Malgrado la riduzione del tracciato, il Rally di Svezia comincia giovedì sera con la speciale di Karlstad lunga 1.900 metri.