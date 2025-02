Wrc, le Toyota di Evans e Katsuta sempre in testa al Rally di Svezia. A 67 km dalle fine i primi cinque in meno di 23''

UMEÅ – Con tre Gr Yaris fra le prime cinque auto, il Toyota Gazoo Racing continua a comandare il Rally di Svezia, seconda tappa del World Rally Championship 2025 (Wrc). Con tre cronometrate ancora da disputare per un totale di poco superiore ai 67 chilometri, la scuderia giapponese non può tuttavia essere tranquilla perché i distacchi sono straordinariamemte contenuti. Il podio virtuale è racchiuso in appena 6,3'' e tra il primo e il quinto ci sono meno di 23 secondi.

Nelle prime due posizioni nulla è cambiato perché al comando c'è sempre Elfyn Evans (Toyota), che pur avendo guidato la generale per 13 stage su 15 non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso gli inseguitori. A 3'' lo rincorre il compagno di squadra Takamoto Katsuta e a 6,3'' il belga campione del mondo in carica Thierry Neuville (Hyundai), che ha preso il posto sul podio che fino a venerdì sera era di Ott Tänak.

L'estone della Hyundai è quarto a sei secondi e mezzo dalla terza piazza, ma è riuscito a tenere a debita (si fa per dire) distanza il finnico Kalle Rovanperä (Toyota), che in questo scorcio iniziale di stagione non sembra aver ancora veramente “ingranato”. La prima Ford Puma è salita in sesta posizione ed è quella che la M-Sport ha affidato al 25enne lettone Martins Sesks, peraltro staccato di oltre un minuto e mezzo dalla vetta.

Poi, attardato di 12'', c'è Sami Pajari con la quarta Gr Yaris, e quindi le altre due macchine da Top 10 dell'Ovale Blu: a 2:05.8 da Evans quella pilotata di Josh McErlean e a 2:45.9 dal battistrada quella guidata da Grégoire Munster. Con la Gr Yaris Rally2, lo svedese Oliver Solberg guida la tappa del Wrc2 con una quarantina di secondi di margine sul secondo, il finlandese Roope Kohonenen. Jourdan Serderidis, con la quarta Ford Puma della classe regina, è in 36esima posizione, mentre Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N), che aveva avuto problemi con il casco nella Ss11, è rimasto bloccato in un banco di neve subito dopo la partenza della Ss13 e ripartirà domenica mattina per giocarsi i 10 punti (il massimo possibile) ancora in palio. Il primo degli italiani è sempre Matteo Fontana 24esimo assoluto con la Ford Fiesta R3 e terzo del Wrc3.