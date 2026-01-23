Wrc, Rallye Monte Carlo sempre nel segno Toyota. Solberg aumenta il vantaggio su Evans, inseguito a soli 6,5'' da Ogier

GAP – Oliver Solberg, ancora lui, e comunque sempre Toyota. Anche la seconda delle quattro giornate della prova inaugurale del World Rally Championship 2026 è stata dominata dalla scuderia Gazoo del costruttore giapponese, con il 24enne svedese sempre più solo al comando e le Gr Yaris sempre vittoriose in ogni cronometrata: sei quelle di oggi, più le tre, difficilissime, di ieri.

Lo scandinavo (che senza una foratura sarebbe stato ancora più veloce) guida il Rallye Monte Carlo con un vantaggio ancora più importante sul secondo rispetto a giovedì. Il suo più immediato inseguitore è sempre il compagno di squadra Efyn Evans, che però lo insegue a 1:08.4, ossia circa 24'' di ritardo in più. Il nove volte iridato e dieci volte vincitore della prova monegasca Sébastien Ogier ha più che dimezzato il distacco dal collega di scuderia Evans (appena 6,5'' tra i due) e reso “solo” altri 6'' a Solberg. Ai piedi del podio monopolizzato da Toyota ci sono due Hyundai.

Al quarto posto, malgrado una penalità di mezzo minuto, con la i20 N Adrien Fourmaux è subentrato a Thierry Neuville (quinto), ma i due viaggiano rispettivamente poco più di 5 e poco più di 6 minuti dal battistrada. Con oltre un minuto di ritardo (a quasi 7:19 da Solberg) c'è la prima Ford Puma della M-Sport: al volante c'è Jon Armstrong, decisamente più convincente degli altri due colleghi: Grégoire Munster è fuori dalla Top 10 e Josh McErlean fuori dalla Top 20.

Il rientrante neozelandese Hayden Paddon con la terza Hyundai i20 N è settimo e ultimo dei piloti della classe regina (nessun ritiro finora) ancora fra i primi dieci, seppur oltre i 7:40. Poi i piloti del Wrc2: Leo Rossel (Citroen C3) ottavo a 8:27.5, Eric Camilli (Skoda Fabia) nono a 9:07.1 e, con la prima Ypsilon integrale della scuderia Lancia Corse Hf, Nikolay Gryazin, decimo e attardato di meno di due secondi. Tredicesimo il primo italiano, Roberto Dapà, navigato da Luca Guglielmetti (Skoda Fabia): è a 53'' dalla Top 10. Sabato si prosegue con altre quattro speciali (l'ultima sul circuito di Monaco, 2,69 km) per un totale di quasi 78 chilometri: il via alla prima verrà dato alle 8.31, alle 18.35 l'ultima.