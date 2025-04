Wrc, Rovanperä e Toyota dominano anche la seconda giornata del Rally delle isole Canarie

LAS PALMAS – Il Rally delle isole Canarie, con il quale il mondiale di specialità ritorna in Spagna, continua a essere il rally del Toyota Gazoo Racing Team e, in particolare, di Kalle Rovanperä che è sempre saldamente in testa e che per appena sei decimi non ha vinto anche la tredicesima cronometrata di fila della quarta tappa del World Rally Championship 2025 (Wrc).

Il giovane finnico si è imposto nei primi 12 stage accumulando un vantaggio impressionante sui rivali sull'asfalto dell'isola che ospita la capitale dell'arcipelago, Gran Canaria. Rovanperä, che apre un convoglio di quattro Gr Yaris (Sami Pajari, con la quinta è stato costretto al ritiro nella penultima frazione di sabato, quando era ai piedi del podio virtuale) ha un vantaggio di 45,2'' su Sébastien Ogier e di 1:08.1 su Elfyn Evans, il primo della generale individuale iridata. Poi Takamoto Katsuta, a 1:43.9, che ha ereditato la quarta piazza da Pajari.

Dopo il poker di Toyota, c'è il tris della Hyundai. Il più veloce della scuderia coreana è Adrien Fourmaux con la i20 N, che accusa un ritardo di poco meno di 26'' dal pilota giapponese. Il francese è tallonato dal campione uscente Thierry Neuville, sesto a 5,6'' dal compagno di squadra, e da Ott Tänak, settimo 22,1'' più dietro. Il primo del Wrc2, Yohan Rossel, è risalito fino all'ottava piazza con la Citroen C3, ed ha un ritardo di quasi 3 minuti e 10 secondi dall'estone, che non è tuttavia l'ultimo della classe regina della Top 10.

Il debuttante della M-Sport al volante della Puma con le insegne dell'Ovale Ble Josh McErlean, è il decimo della classifica provvisoria e viaggia a 6:12.3 da Rovanperä. Il compagno di squadra belga che corre con licenza del Lussemburgo Grégoire Munster è scivolato in tredicesima posizione, a un minuto e 17 secondi dall'irlandese. Il primo equipaggio italiano è sedicesimo: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti con la Skoda Fabia del Wrc2 sono a due minuti dalla Top 10 (settimi nel Wrc2). Oggi i 5 stage conclusivi (l'ultimo con partenza alle 14.15 italiane) per un totale di 58,4 chilometri.