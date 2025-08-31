Wrc, Rovanperä (Toyota) fora, ma non cambia la gomma e Ogier gli subentra in testa del Rally Paraguay

ENCARNACIÓN – Cambio della guardia al vertice del Rally del Paraguay, al suo esordio nel calendario mondiale della specialità. Al termine della giornata di sabato, nel tarda serata italiana per via del fuso orario, Sébastien Ogier è subentrato in testa al compagno di squadra Kalle Rovanperä, che in quel momento era anche il leader virtuale della classifica iridata assoluta. Nella sfida tra le Gr Yaris, il francese ha avuto la meglio (almeno per ora) grazie alla foratura del finnico: «Avremmo dovuto cambiare la gomma, ma Jonne (il navigatore Halttunen, ndr) ha detto di andare avanti fino alla fine. Chiaramente una decisione sbagliata».

L'opzione è costata quasi 2 minuti e 40 secondi facendo precipitare l'equipaggio finlandese dalla prima alla sesta posizione. Ogier è quindi “scivolato” al comando ed è andato al secondo riposo con un margine di 10'' sul connazionale Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N). Elfyn Evans (Toyota) è stato così “risucchiato” sul podio (al primo riposo era quinto) con 36,6'' da recuperare a Ogier. Il britannico dovrà tuttavia spingere molto domenica, quando sono in programma le ultime quattro cronometrate.

A 79,5 chilometri dalla conclusione Evans ha appena due secondi e mezzo di vantaggio da amministrare sul campione del mondo del 2019, Ott Tänak, e poco più di dieci su quello in carica, Thierry Neuville, entrambi al volante di una Hyundai i20 N. Poi, a oltre un minuto e mezzo dal belga, Rovanperä e il solo altro pilota della classe regina ancora nella Top 10, Sami Pajari, pure con lui con la Toyota, settimo.

I rimanenti tre sono decisamente “attardati” (un eufemismo): Takamoto Katsuta è ventesimo a 21:54.2 dalla vetta con la Gr Yaris, mentre i due alfieri della M-Sport con la Ford Puma sono 33/o a oltre un'ora e un minuto (Josh McErlean) e 44/o, ossia ultimo a quasi un'ora e 40 minuti (Grégoire Munster). Il solo equipaggio italiano al via, quello composto da Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi con la Ford Fiesta Rally3, è 17/o assoluto con un ritardo di quasi 18 minuti e mezzo da Ogier. Oggi la conclusione con il via del Power Stage 18,5 km alle 18.15 italiane.