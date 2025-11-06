Wrc, Rovanperä (Toyota) subito al comando del Rally del Giappone. Dopo una stage i primi sette sono racchiusi in 7 decimi

TOYOTA – Distacchi risicatissimi nella classe regina dopo la prima cronometrata del Rally del Giappone, penultima prova del World Rally Championship 2025. Il più veloce è stato Kalle Rovanperä, che con la sua Toyota Gr Yaris ha coperto i 2,75 chilometri della Kuragaike Park in 2:07.5. Ott Tänak, con la Hyundai i20 N ancora aritmeticamente in corsa per il titolo iridato, gli è rimasto alle spalle per appena un decimo.

Il podio estremamente virtuale è completato dal motivatissimo campione di casa, il nipponico del Toyota Gazoo Racing Takamoto Katsuta, che rende tre decimi al compagno di scuderia. Poi un altro dei grandi pretendenti all'alloro mondiale, il francese Sébastien Ogier (è secondo assieme a pari punti con Rovanperä), sempre con la compatta giapponese, attardato di un altro decimo. Quindi Sami Pajari, connazionale del battistrada con il quale condivide macchina e squadra, a mezzo secondo dalla vetta.

Adrien Fourmaux con la seconda Hyundai è sesto tre decimi più indietro assieme al primo della classifica generale individuale, il britannico Elfyn Evans, che aveva ottenuto il miglior tempo nello shakedown e che si era imposto un anno fa nel Rally del Giappone. Il campione in carica, il belga della Hyundai Thierry Neuville, segue a due decimi (un secondo da Rovanperä) in ottava posizione. Poi, nono, il primo dei due piloti della Ford M-Sport con la Puma, Grégoire Munster (a 3,1'' dal primo): il secondo, Josh McErlean, è già undicesimo a 4''. Tra i due, e regolarmente primo del Wrc2, lo svedese Oliver Solberg con la Gr Yaris Rc2.

Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, gli unici italiani che hanno intrapreso questa lunga trasferta (avevano peraltro già corso e vinto in Sud America, sia in Paraguay sia in Cile), compaiono al 24/o posto con un ritardo di 13,8'' con la Ford Fiesta Rc3: si giocano il primato nel Wrc3 perso dopo il Rally dell'Europa Centrale. Domani, venerdì, sono in programma sei cronometrate, la prima delle quali scatterà poco dopo le 23 italiane (il via all'ultima verrà dato alle 16.16 locale, le 8.16 nel Belpaese).