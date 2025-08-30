Wrc, Rovanperä (Toyota) in testa al Rally del Paraguay e virtualmente al comando del mondiale

ENCARNACIÓN – Dopo 140 dei 33 chilometri a tempo della decima tappa del World Rally Championship 2025, ci sarebbe un cambio della guardia alla guida del mondiale. Il condizionale è ancora d'obbligo perché alla fine del Rally del Paraguay mancano ancora 11 stage, ma Kalle Rovanperä ha virtualmente messo la freccia. Con la sua Toyota Gr Yaris guida la corsa, che debutta nel calendario iridato, e, soprattutto ha un margine di oltre 21 secondi sul compagno di squadra Elfyn Evans, che è solo quinto.

Il finnico, che attualmente accusa tre lunghezze di ritardo dal britannico, guadagnerebbe 15 punti in più. Nella classifica provvisoria Evans è preceduto nella generale anche da due Hyundai i20 N e da un'altra compatta giapponese. Al termine della giornata di venerdì, sul podio virtuale ci sono Adrien Fourmaux (cher per 4 frazioni è stato anche in testa al rally) e Ott Tänak, entrambi a poco più di 7'' secondi da Rovanperä, rispettivamente a 7,1'' e 7,6''.

In quarta posizione c'è Sébastien Ogier, che insegue il podio a poco più di 10'' e la prima posizione a 17,8''. Il francese è stato il più rapido in 4 delle 8 cronometrate disputate finora, ma ha pagato carissima la foratura rimediata alla gomma posteriore destra nella seconda frazione: gli è costata oltre 37'' (nello stesso stage è andata peggio a Grégoire Munster con la Ford Puma, che è arrivato al traguardo con oltre un minuto di ritardo, sempre per aver bucato la medesima ruota: il suo tempo è stato anche “appesantito” da 40'' di penalità).

Alle spalle di Evans, che dovrà “volare” sullo sterrato centroamericano per evitare di perdere la testa del mondiale, c'è il campione del mondo in carica Thierry Neuville, che con la sua Hyundai ha avuto qualche problema sia nella seconda sia nella settima frazione. Il belga viaggia tuttavia ancora a 25,7'' dalla vetta. L'altra Ford Puma della M-Sport, quelal di Josh McErlean, è settima, ma già a quasi un minuto e venti secondi di ritardo.

Il solo altro piloti della classe regina ancora nella Top 10 è Sami Pajari con la quarta Gr Yaris: ottavo a 2:42.2. Il collega giapponese Takamoto Katsuta, che ha bucato nel primo stage ed è andato a sbattere nel secondo con un incidente nel settimo, è stato costretto a fermarsi, anche se dovrebbe rientrare in gara: attualmente è 31/o, sei posizioni più avanti rispetto a Munster. Matteo Fontana, il solo italiano al via (è navigato da Alessandro Arnaboldi) è 20/o a poco più di dieci minuti dal primo con la sua Ford Fiesta Rally3. Sabato si prosegue a partire dalle 12.35 italiane (e si finisce ben oltre le 23) con quasi 113 chilometri contro il tempo.