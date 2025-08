Wrc, Rovanperä trionfa e Toyota domina in Finlandia con 5 auto ai primi 5 posti, come Lancia nel 1990 in Portogallo

JYVÄSKYLÄ – L'ottavo successo in nove gare del World Rally Championship è stata una impressionante prova di forza del Toyota Gazoo Racing che all'arrivo ha piazzato cinque Gr Yaris nelle prime cinque posizioni del Rally di Finlandia, consentendo anche a Elfyn Evans (quarto) di riguadagnare la testa della classifica generale iridata e alla scuderia di allungare in quella costruttori. L'ultimo pokerissimo risale al 1990 in Portogallo, quando l'aveva centrato la Lancia. La tappa finnica nella quale il Team Principal della Toyota Jari-Matti Latvala ha chiuso 12/o assoluto con la compatta omologata Rally2, sembra anche aver rimesso in discussione i progressi che Hyundai aveva fatto nelle ultime uscite.

Con 39,2'' di vantaggio sul secondo, l'idolo di casa Kalle Rovanperä ha dominato la corsa assicurandosi il bottino pieno, 35 punti, e portandosi a quota 173. Alle sue spalle è rimasto il giapponese Takamoto Katsuta alla sua seconda piazza d'onore stagionale: aveva ottenuto anche l'altra nell'Europa settentrionale, sulle nevi della Svezia. Terzo, il suo peggior risultato del 2025 (il che è tutto dire), Sébastien Ogier che è rimasto dietro al compagno di squadra giapponese per meno di 6''.

Evans non è riuscito a ricucire il distacco dal francese, al quale ha reso 3'' netti. Poi Sami Pajari, già a quasi un minuto e 19'', che ha chiuso il trenino della Toyota. Il primo dell'“altra gara” è stato Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che è riuscito anche a strappare due punti nel Power Stage. Alle spalle del belga si sono insediate le tre Ford Puma della M-Sport con, nell'ordine, Josh McErlean (a 4:07.4 dal vincitore), Martins Sesks (a 5:17.2) e Grégoire Munster (a 5:24.9). La Top 10 è stata chiusa da Ott Tänak (Hyundai i20 N) oltre due minuti più indietro, anche se dei poco meno di 7:40 minuti di ritardo, cinque sono di penalità. Adrien Fourmaux è stato costretto al ritiro nell'ultima cronometrata per aver bucato la gomma anteriore sinistra.

Nella generale Evans (176) è inseguito a sole tre lunghezze da Kalle Rovanperä e Ogier (sempre con tre prove in meno rispetto ai compagni di squadra) è terzo a quota 163, gli stessi punti di Tänak, che era in testa prima della partenza del Rally di Finlandia. Neuville è quinto a 125 e Katsuta sesto a 87. La Toyota si è portata a quota 458 tra i costruttori, mentre la Hyundai è a 371 con la Ford M-Sport a 129. Prossimo appuntamento in Paraguay, tra il 28 e il 31 agosto.